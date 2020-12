Soins de longue durée: le gouvernement Legault dénonce les normes «inacceptables» d'Ottawa

Le gouvernement Legault s’attend à un bras de fer avec Ottawa, qui veut imposer des normes nationales «inacceptables» sur les soins de longue durée.

«Nous sommes déçus, il faut le dire, le désir du fédéral d’imposer des normes nationales sur les soins de longue durée, c’est inacceptable pour le Québec et pour les autres provinces», a lancé le ministre québécois des Finances Eric Girard en point de presse mardi.

Le gouvernement Trudeau avait déjà fait savoir qu’il souhaitait imposer aux provinces des normes nationales dans les centres de soins longues durées pour les aînés. Justin Trudeau l’avait annoncé après les tragédies vécues dans les centres de personnes âgées en Ontario et au Québec durant la première vague de la pandémie de Covid.

Le gouvernement Legault reste également sur sa faim pour la hausse des transferts en santé, une demande unanime des provinces et territoires, mais les négociations ne font que commencer a dit M. Girard. «Je n’ai pas été surpris. La négociation s’amorce et il y a une demande, et les discussions vont avoir lieu», a-t-il dit.

Québec veut obtenir 6 milliards de plus par année en financement fédéral pour les soins de santé. C'est en partie grâce à cet argent que le Québec pourrait renouer avec l'équilibre budgétaire dans cinq ans, prévoit M. Girard.

Le ministre a également indiqué que le Québec allait faire valoir son droit de retrait avec pleine compensation financière pour les programmes nationaux de garderie et d’assurance-médicaments. Il souligne également que sur les trois demandes des provinces, une seule a été reconnue par Ottawa dans la mise à jour. «Le programme de stabilisation fiscale a été bonifié», a-t-il reconnu.