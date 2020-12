Un vaccin québécois contre la COVID-19 testé à Sherbrooke

Le laboratoire Q&T Recherche de Sherbrooke est l'un des 15 en Amérique du Nord à avoir été sélectionné par la biopharmaceutique québécoise Médicago pour tester son vaccin contre la COVID-19.

Pierre Gervais dirige cette recherche avec une vingtaine de collègues. Il ne cache pas sa fierté puisqu'il sait que cette recherche suscite beaucoup d'espoir.

• À lire aussi: Mesures sanitaires: il reçoit 3000$ en constats d'infraction en quatre jours

• À lire aussi: Temps des Fêtes : «On ne va pas dans la bonne direction», prévient Legault

Toutefois, de nombreux paramètres restent à être déterminés. «En plus de mesurer à nouveau la sécurité du candidat-vaccin, on va mesurer les marqueurs immunologiques grâce à des prises de sang. On suivra également les participants pendant un an, ce qui nous donnera une partie de l'efficacité en milieu réel», a-t-il détaillé.

En Amérique du Nord, quelque 600 personnes participent à cette étude clinique. À Sherbrooke, on en souhaite 50, mais on en a que la moitié pour l'instant.

Une fois cette étape bien amorcée, Q&T Recherche participera à la phase finale, qui devraient débuter d'ici la fin de l'année. À cette occasion, 30 000 volontaires en Amérique et en Europe seront vaccinés, certains avec un placébo.

S'il y a certains risques à effectuer des essais cliniques en accélérés comme celle-ci, il y a davantage de gains selon Pierre Grevais.

«Le risque, c'est que le vaccin ne soit pas performant, alors il en vaut la peine puisqu'il amènera des bénéfices pour une grande partie de la population», a-t-il dit.

Si tout va bien, le candidat-vaccin de Médicago pourrait être approuvé dès mai 2021.

Les caractéristiques des candidats recherchés