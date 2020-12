Ajout de près de 28 hectares à la superficie du boisé Du Tremblay à Boucherville

Le boisé Du Tremblay sera agrandi de près de 28 hectares sur le territoire de la Ville de Boucherville, en Montérégie.

Les deux lots qui s’ajoutent, les derniers d’intérêt privé, couvrent une surface équivalente à 45 terrains de soccer et ont coûté près de 290 000 $.

L’acquisition s’inscrit dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. La Communauté métropolitaine de Montréal a d’ailleurs accordé une aide financière de 126 000 $ à la Ville de Boucherville pour ce projet d’agrandissement et de protection.

Le boisé Du Tremblay, qui est reconnu pour sa haute valeur écologique et comme halte migratoire essentielle à la faune aviaire, appartient maintenant entièrement à la Ville de Boucherville et à Nature-Action Québec, pour ce qui est de la portion de Boucherville. L’immense boisé de 350 hectares, qui abrite de nombres espèces animales au statut de protection particulier, s’étend également sur une portion de Longueuil.

Selon les autorités, l’acquisition va faciliter les interventions visant à maintenir l’intégrité du milieu et à augmenter sa valeur écologique par des projets de plantation ou d’aménagement faunique. Le boisé sera ainsi protégé «à perpétuité» et sa mise en valeur permettra de le faire découvrir à la population, a-t-on précisé mercredi par communiqué.

«Le boisé Du Tremblay est un maillon important de la Trame verte et bleue, qui nous permet non seulement de bénéficier de ses immenses services écologiques, mais aussi de profiter d'espaces naturels exceptionnels», a dit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est aussi présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

«C’est grâce à nos efforts conjoints et à des actions comme celles-ci que nous réussirons à concrétiser la vision du PMAD et à créer une région plus verte et plus durable. Félicitations et surtout merci à la Ville de Boucherville!» a-t-elle ajouté.

«Le boisé Du Tremblay, magnifique milieu d’intérêt écologique est un habitat permettant le maintien et le rétablissement d’espèces avec statut particulier, pensons notamment à la rainette faux-grillon. Il est primordial de protéger ce riche patrimoine naturel et de le faire découvrir à nos citoyens. L’acquisition de ces deux nouveaux lots s’inscrit dans notre engagement d’accroître les superficies protégées de 20 % sur le territoire de la Ville de Boucherville», a indiqué pour sa part le maire de Boucherville, Jean Martel.