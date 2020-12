Avec 1500 cas, les espoirs s’amenuisent pour les soupers des Fêtes

Le gouvernement Legault, qui cherche depuis quelques jours à diminuer les attentes des Québécois envers de possibles rassemblements à Noël, marche plus que jamais sur des œufs après une hausse record de plus de 1500 nouveaux cas de COVID-19.

• À lire aussi: Le gouvernement ne remplit pas sa part du «contrat moral», selon QS

• À lire aussi: Voici à quoi ressemblera Noël en Espagne

• À lire aussi: En attendant le début de la vaccination, l'Angleterre se déconfine

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est inquiété mercredi de voir 1514 cas d’infection et 43 décès s’ajouter au bilan du Québec.

Il s’agit de la plus forte hausse quotidienne recensée à travers la province depuis le début de la pandémie.

En conséquence, on retrouve désormais 740 patients contaminés à travers le système hospitalier. En seulement 24 heures, 87 nouveaux patients ont été admis après avoir contracté le coronavirus. Tout près d’une centaine de patients sont présentement traités aux soins intensifs.

«Les données pour les cas, les hospitalisations et les décès demeurent très préoccupantes. On a besoin de la collaboration de tous les Québécois pour faire diminuer ces chiffres», a commenté le ministre Dubé, sur les réseaux sociaux.

Tous les indicateurs sont au rouge

«À peu près tous les indicateurs sont au rouge actuellement», a résumé Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), en entrevue à LCN.

«Ça fait déjà plusieurs jours que tranquillement, on voit qu'on augmente. [...] Ce n'est pas du tout la direction qui était souhaitée», a observé Dr De Serres, en observant que la plupart des conditions énoncées par le premier ministre lors de l’annonce de son plan de match pour les Fêtes ne sont pas respectées actuellement.

François Legault a déjà révisé sa proposition, en réduisant de quatre à deux, le nombre de rassemblements qu'il souhaite autoriser.

Pour les partis d’opposition à l’Assemblée nationale, le «contrat moral» proposé par François Legault le 19 novembre dernier est déjà brisé.

«De façon majoritaire, les Québécois suivent les directives, se conforment aux directives de la Santé publique et ils tiennent leur bout du contrat moral», a souligné en point de presse le leader parlementaire libéral André Fortin.

Selon lui, c’est maintenant au tour du gouvernement de se poser des questions. «À savoir : est-ce qu'il devait en faire plus et est-ce qu'il doit en faire plus d'ici au 11 décembre pour s'assurer de mettre les chances de notre bord», a-t-il soulevé.

Mettre cartes sur table

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a abondé dans le même sens, en reprochant au gouvernement de ne pas en faire assez pour protéger les travailleurs de la santé.

«Le problème avec le contrat moral de François Legault, c'est qu'il est unilatéral, a dit M. Nadeau-Dubois. Ça marche juste d'un bord, ce contrat-là! La CAQ pointe les Québécois du doigt et leur dit que, si Noël est annulé, bien, ça va être de leur faute à eux.»

Aux yeux du porte-parole péquiste en matière de santé, Joël Arseneau, ce «fameux contrat moral» est déjà «résilié».

«Ce qu'on voudrait, c'est que le premier ministre, aujourd'hui, mette cartes sur table, qu'il cesse le faux suspense et qu'il nous dise les choses telles qu'elles sont. On sait que tous les indicateurs sont au rouge», a déclaré le député des Îles-de-la-Madeleine.

«Ce n'est pas normal qu'on fasse une annonce le 19 novembre, qu'on crée des attentes puis qu'on joue ensuite avec la santé psychologique des gens, avec les expectatives autour du temps des Fêtes», a dénoncé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, qui reproche au gouvernement de lancer des «ballons d’essai» à répétition.