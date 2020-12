Centre Sanaaq: un nouveau carrefour culturel dans Ville-Marie

Un centre culturel et communautaire en construction dans l’arrondissement de Ville-Marie, sur le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants, sera baptisé «centre Sanaaq», a annoncé mercredi la Ville de Montréal.

Sanaaq, c’est le titre d’un roman écrit en inuktitut par l’autrice Mitiarjuk Nappaaluk (1931-2007), ainsi que le nom de l’héroïne du roman. La racine du mot «sana» fait référence à la création.

«Ce sens populaire du mot doublé du fait qu’il s’agit du titre d’une œuvre littéraire, de surcroît écrite par une femme et une Inuite, alors que des membres de cette communauté font aujourd’hui partie de la population du quartier, font de Sanaaq un nom tout désigné qui colle à l’esprit du lieu et à sa triple vocation de bibliothèque, maison de la culture et espaces sociaux pour la communauté́», soutient la Ville.

Rappelons qu’en 2019, la rue Amherst avait été renommée rue Atateken, pour faire plus de place à des noms de lieux qui soient inspirés des langues autochtones.