Effort de guerre dans une résidence durement touchée

Les familles des résidents infectés à la COVID-19 au Centre L'Assomption, à Saint-Léonard-d'Aston, se sentent impuissantes et surveillent l'état de situation à distance. Les prochains jours seront d’ailleurs critiques.

Jeanne D'Arc Boudreau reçoit les détails de l'état de santé de son mari par téléphone. Un appel attendu tous les jours. Pour l'instant M. Brunel, 86 ans, est stable.

«Je m'inquiète et en même temps je me dis qu'il y a quelqu'un en haut qui sait quoi faire. Je sais qu'il reçoit les soins adéquats. Ça serait mieux si je pouvais aller le voir, mais bon, je ne peux pas», explique Mme Boudreau.

Elle avoue qu'elle l'a échappé belle. Mme Boudreau avait visité son mari peu de temps avant qu'il soit déclaré positif à la COVID-19 et que l'éclosion frappe de plein fouet le Centre L'Assomption. Dès qu'elle a appris la nouvelle, elle a passé un test et il s'est avéré négatif. Leur fils, Jacques Brunel, ne cache pas son inquiétude.

«Il a 86 ans, avec son état de santé, il est à haut risque. C'est évident que je suis inquiet. Toute la famille est inquiète, mais on s'est dit qu'il était plus prudent qu'on ne rentre pas dans la résidence. Il y a des risques de contamination et les employés en ont déjà plein les bras, alors pas besoin de nous en plus! Mon père est fort, une journée il fait de la température, la journée suivante non, alors on dirait qu'il s'accroche. On garde espoir», témoigne-t-il.

Les prochaines heures comptent

En date de mercredi soir, 36 des 38 résidents sont infectés. Alors que la moyenne d'âge est de 82 ans à la résidence, les prochaines heures et les prochains jours seront critiques. Certains sont à la neuvième journée, un moment considéré comme le pire de l'infection.

«C'est un moment où on le sait que ça va sauter. On va voir bientôt comment ça va se détériorer. En ce moment, tout le monde combat et les cas sont stables», ajoute l'administrateur du Centre L'Assomption, Daniel Montplaisir.

Élan de solidarité

Un défilé automobile de solidarité se tiendra le 3 décembre pour soutenir les usagers et les employés de la résidence.

«Ma mère est infectée et je sais qu'elle reçoit les bons soins. Ils font un excellent travail à l'interne et on veut leur dire à distance qu'on est présent et qu'on leur fait confiance. On est là», lance le fils d'une résidente infectée et instigateur de ce défilé, Yvan Martin.

Un dépistage a été fait auprès des deux résidents épargnés et des employés. Les résultats sont attendus et tout le monde espère que le bilan ne va pas encore s'alourdir.