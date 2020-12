Encore un au revoir qui coûte des millions chez Bombardier

Après l’ancien grand patron Alain Bellemare, voilà qu’un autre haut dirigeant de Bombardier, le chef de la direction financière, John Di Bert, quitte l’entreprise avec des millions de dollars.

Bombardier a annoncé lundi le départ de M. Di Bert « avec effet immédiat ».

Recruté par M. Bellemare, le Montréalais était en poste depuis août 2015.

Le contrat de travail de John Di Bert prévoyait qu’il avait droit à une indemnité équivalant à 12 mois de salaire en cas de cessation d’emploi.

« Incertitude »

Toutefois, compte tenu de l’« incertitude généralement liée aux transactions transformatrices », plus particulièrement la vente de la division ferroviaire Bombardier Transport à Alstom, le conseil d’administration de la multinationale québécoise a décidé, en février, de bonifier les indemnités de départ destinées à ses hauts dirigeants.

John Di Bert aura donc droit à l’équivalent de deux ans de salaire de base, soit 1,56 million de dollars, plus une prime de 1,42 million de dollars et la valeur des unités d’actions qu’il détient, laquelle s’établit actuellement à environ 2,2 millions de dollars. En tout, le haut dirigeant recevra plus de 5 millions de dollars.

Bombardier et Alstom ont annoncé hier avoir reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires pour compléter la vente de Bombardier Transport au groupe français. La clôture de la transaction de 8,4 milliards de dollars américains (plus de 10,8 milliards de dollars canadiens) est prévue pour le 29 janvier.

C’est Bart Demosky, un ancien chef des finances du Canadien Pacifique et de Suncor, qui a succédé à John Di Bert.

Il déménagera à Montréal, a indiqué hier au Journal une porte-parole de Bombardier, Jessica McDonald.

Deux autres départs coûteux

Il s’agit du deuxième changement à la haute direction depuis qu’Éric Martel a pris les commandes de Bombardier, en avril.

En octobre, l’entreprise avait annoncé le départ du grand patron des jets d’affaires, David Coleal. Ce dernier était parti avec environ 4,69 millions $. C’est M. Martel qui l’a remplacé, ce qui permettra à Bombardier d’avoir un haut dirigeant de moins à rémunérer.

Rappelons qu’au début mars, Bombardier avait montré la porte à M. Bellemare. Celui-ci a eu droit à un « arrangement de départ » évalué à 16 millions $.

L’action de catégorie B de Bombardier a clôturé hier à 50 cents, en baisse de 6,6 %, à la Bourse de Toronto.