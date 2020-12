La transition d’Elliot Page inspire

La vedette canadienne Elliott Page a annoncé mardi sur les réseaux sociaux son changement de genre. Les réactions de personnalités publiques influentes sont nombreuses.

«Je veux partager avec vous le fait que je suis trans, mes pronoms sont il/iel et mon nom est Elliot», a-t-il écrit sur ses différentes pages.

Les personnalités d’ici et d’ailleurs ont salué son authenticité, son courage et sa force.

«C'est vrai que les personnes trans, sur les réseaux sociaux, sont souvent victimes de cyberintimidation. Et il y a à peu près 98% des personnes trans qui vont vivre des moments de désespoir dans leur vie», affirme Jasmin Roy, président fondateur de la Fondation Jasmin Roy.

En 2014, il avait publiquement révélé être gai, devenant instantanément la voix de la communauté LGBTQ+ en Amérique du Nord.

«Je pense que c'est essentiel d'affirmer son identité de genre, puis je pense que c'est un beau modèle aussi pour la population en général. C'est une vedette d'Hollywood, c'est un comédien très en vue qui a été en nomination aux Oscars», poursuit M. Roy.

Lors de la sortie du film "Free Love", Elliot a expliqué avoir senti que l'industrie du cinéma ne pouvait lui permettre d'avouer son homosexualité et qu'une fois révélée, ce fut la meilleure décision jamais prise.

Elliot Page a d'ailleurs épousé la danseuse-chorégraphe Emma Portner, en 2018, qui s'est aussi investie dans de nombreux projets pour soutenir la communauté LGBTQ+.

Native du Saguenay, Emily Minier s'est toujours sentie étrangère dans un corps masculin. Femme au parcours trans, pour elle, il n'y a aucun doute, la communauté a besoin de modèles comme Elliot Page.

«Je ne me voyais nulle part, en fait. Et ça a été très, très long, dans mon cas, avant que je prenne conscience de ma situation parce que je ne l'avais vue différemment et on ne me l'avait jamais expliqué d'aucune façon», raconte Emily.

«C'est certain que de me dire que je suis comme Elliot Page ou quand Elliot Page parle, on dirait que je m'entends, moi», ajoute-t-elle.

Emily sera à l'émission "En Studio" ce dimanche à 19h30. Elle chantera «Le coeur est un oiseau» pour sa mère qui est sa meilleure alliée.