Les Oscars 2021 ne se dérouleront pas virtuellement

La prochaine cérémonie des Oscars se déroulera normalement, et les organisateurs insistent sur le fait qu'elle ne sera pas virtuelle.

En juin, dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19, il avait été annoncé que la remise de prix serait reportée de deux mois, passant de février à avril 2021.

Cette année, les Emmy Awards et les People's Choice Awards se sont adaptés aux restrictions de distanciation physique, les deux cérémonies s’étant déroulées sans public et les personnes nommées apparaissant via Zoom depuis leur domicile.

Cependant, un représentant de l'Academy of Motion Arts and Sciences a déclaré que les Oscars se dérouleront bien au Dolby Theatre de Los Angeles le 25 avril.

«Les Oscars auront lieu pour de bon», ont-ils déclaré à Variety.

Une source a également indiqué qu'une répétition de l'événement avec «plusieurs options» a déjà été organisée pour s'assurer que les organisateurs respectent les protocoles de sécurité stricts. On ne sait pas encore combien de personnes seront autorisées à entrer dans cette salle de 3400 places.

La crise sanitaire mondiale a obligé l'industrie cinématographique à s'arrêter en mars, et comme certaines chaînes de salles de cinéma aux États-Unis et au Royaume-Uni restent fermées, la date de sortie de plusieurs films a été reportée, ce qui pourrait les mettre hors course pour obtenir une reconnaissance pendant la saison des prix.

L'Académie a toutefois déjà confirmé que les films dont l'avant-première a lieu sur des plateformes de streaming peuvent être sélectionnés cette année.

La cérémonie de remise des Oscars est traditionnellement la conclusion de la saison des récompenses, et est précédée par les Golden Globes, les Critics Choice Awards, les Screen Actors Guild Awards et les BAFTAs. Cependant, on ne sait pas encore si ces cérémonies se dérouleront en direct ou si elles seront diffusées virtuellement.