Nouveau record de cas en Chaudière-Appalaches

La région de Chaudière-Appalaches a enregistré, mercredi, un triste record de 130 nouveaux cas en 24 heures.

La région enregistre également deux nouveaux décès, portant à 136 le total de personnes qui ont succombé au virus depuis le début de la crise sanitaire.

Ce record de cas serait lié à des dépistages massifs survenus en début de semaine, selon Maryse Rodrigue, porte-parole au CIUSSS de Chaudière-Appalaches.

«Une augmentation importante des dépistages massifs dimanche et lundi a favorisé un plus grand nombre de résultats ce mardi. Mentionnons que 50% des nouveaux cas sont associés à des milieux qui sont déjà en éclosion», précise Mme Rodrigue.

Parmi les milieux en éclosion, toujours en Chaudière-Appalaches, 50% sont en entreprises, 27% en milieux scolaires et 12% en milieux de vie (CHSLD, RPA et autres milieux d'hébergement).

Besoin criant d'infirmières

La situation n’est pas plus enviable dans la Capitale-Nationale, qui confirme 186 nouveaux cas d’infections à la COVID-19 et neuf décès. Ceci porte le total à 12 083 personnes touchées par le virus et à 455 décès, depuis le début de la pandémie dans la région.

L’éclosion au Manoir Sully, une résidence pour personnes âgées (RPA) située dans le secteur de Vanier, continue de prendre de l’ampleur alors que la Santé publique rapporte 23 nouveaux cas dans les 24 dernières heures pour un total de 69 cas.

Christian de Beaumont, directeur adjoint aux ressources humaines au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a lancé mercredi un cri du cœur, alors que le manque d’infirmières en RPA était rendu critique. Une quinzaine de résidences sont touchées dans la région.

«On a besoin d’aide. On a une grosse fin de semaine qui s’en vient et de nombreuses éclosions en cours», a-t-il indiqué. Une centaine d’infirmières ont été déployées dans les RPA de la région, mais il en faudrait une centaine de plus, indique M. de Beaumont.

Il insiste pour dire que le manque d’effectif n’a aucun lien avec le dévouement du personnel et qu’il est causé par le nombre d’éclosions, qui est de 99, tous milieux confondus dans la région.

En hausse au Saguenay

Du côté de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, bien que la situation se soit stabilisée, celle-ci continue toujours à inquiéter la Santé publique, alors qu’il y a confirmation de 117 nouveaux cas, comparativement à 78 mardi. Il y a également trois nouveaux décès, pour un total de 133 victimes depuis le début de la crise sanitaire. Depuis mars passé, ce sont 5403 personnes qui ont été atteintes par la COVID-19 dans cette région.

Il y a présentement 140 éclosions dans cette région.