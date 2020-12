Un grand parc urbain sera aménagé prochainement à Laval

La Ville de Laval a acquis un terrain de 27 715 mètres carrés incluant 320 mètres de berge en bordure de la rivière des Prairies, à Laval-des-Rapides, et compte aménager un parc urbain pour les Lavallois.

Le parc sera nommé en l’honneur du microbiologiste et professeur Armand Frappier, qui a fondé l’Institut de microbiologie et d’hygiène de l’Université de Montréal, le premier centre de recherche fondamentale en médecine à voir le jour au Québec. Ce dernier a été aménagé à Laval-des-Rapides.

Approuvée par les élus municipaux mardi, la transaction d’un montant de 6,84 millions $ comprend également l’acquisition du bâtiment patrimonial situé au 520, boulevard des Prairies.

Le terrain appartenait à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

«Ce magnifique terrain bordé d’une berge et situé tout près du centre-ville a une valeur inestimable à nos yeux. Cette acquisition, qui équivaut à 17 patinoires de la LNH, démontre à nouveau notre volonté de faire de Laval une ville plus verte et accueillante, soucieuse de développer le tissu urbain dans une perspective durable», a mentionné par communiqué le maire de Laval, Marc Demers,

Cet espace vert sera voisin d'une future maison des aînés, tel qu’annoncé lundi par la ministre des Aînés, Marguerite Blais.

Il est trop tôt pour la Ville pour se prononcer sur l’éventuel échéancier d'aménagement dudit parc.