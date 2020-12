Un pourboire de 3000$ pour une bière!

Un très généreux client a laissé un pourboire de 3000$ après avoir pris une seule bière dans un restaurant de Cleveland, en Ohio.

L’homme s’est rendu au Nighttown dimanche et a commandé une bière. Il a pris deux gorgées, a signé sa facture et est parti.

Le propriétaire a récupéré le reçu et a d’abord cru qu’il avait laissé un pourboire de 300$.

«Je me disais que c’était un bon pourboire pour un gars qui n’a pris qu’une bière. J’ai mis mes lunettes et mes yeux ont failli me sortir de la tête», raconte Brendan Ring.

Le restaurant a dû fermer ses portes ce soir-là et ne devrait rouvrir ses portes qu’au printemps prochain. Le pourboire était donc une bénédiction pour toute l’équipe.

«Ça restaure notre foi dans l’humanité. On ne voit pas des choses comme ça tous les jours», de dire Heather Sandow, qui a servi la bière en question.

Le propriétaire a couru après le client qui lui a assuré que ce n’était pas une erreur et qu’il reviendrait dès que le restaurant va rouvrir.

L’équipe du Nighttown dit être très reconnaissante envers leurs clients fidèles, certains depuis 25 ans.

«Ce n’est pas seulement à propos de l’argent. Je crois que c’est surtout le geste fait de manière désintéressée», conclut Heather.