Patrick Roy: «Un règlement de compte s'est passé ce soir-là»

Le 2 décembre 1995, Yves Racine était aux premières loges pour voir le divorce se prononcer entre le Canadien de Montréal et Patrick Roy. Si tout a explosé ce soir-là, l'ancien défenseur soutient que la tension était palpable depuis un certain moment déjà.

«Dès le départ, il y avait quelque chose entre les deux. Patrick prenait beaucoup de place et Mario en menait large aussi dans les médias. On voyait qu'il y avait un petit froid.»

Au fur et à mesure que le match progressait, Racine et ses coéquipiers ont compris ce qui était en train de se produire. La situation était difficile à vivre pour eux également.

«Quand tu te fais marquer plusieurs buts de suite, on fait un changement normalement. Quand on a vu que Mario ne voulait pas le débarquer, on comprenait qu'il se passait quelque chose. Un règlement de compte s'est passé ce soir-là.»

