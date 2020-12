Voici à quoi ressemblera Noël en Espagne

Les Espagnols ne pourront pas se réunir à plus de 10 à Noël et au Nouvel An et pourront exceptionnellement se déplacer d'une région à l'autre pour rejoindre leurs proches, a annoncé le ministère de la Santé mercredi.

Afin d'éviter un rebond de la pandémie de Covid-19, les réunions entre proches ne pourront pas dépasser 10 personnes les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier, enfants inclus, a détaillé le ministre de la Santé, Salvador Illa, lors d'une conférence de presse.

Du 23 décembre au 6 janvier, les déplacements entre les régions seront interdits sauf pour des besoins essentiels ou pour «rendre visite ou célébrer un jour de fête» avec de la famille, a-t-il ajouté.

Les régions, compétentes en matière de santé, pourront limiter ce motif de déplacement familial à certains jours en fonction de l'évolution de la pandémie.

Le couvre-feu nocturne en Espagne continentale pourra être retardé par les régions jusqu'à 1 h 30 à Noël et au Nouvel An. Il débute actuellement entre 22 h et minuit, selon les régions.

La dense et touristique région de Catalogne (nord-est) a déjà annoncé mercredi son intention de repousser le couvre-feu à 1 h 30.

Le ministère de la Santé a ajouté que «les événements présentiels avec un afflux important de personnes» ne seraient pas autorisés, et que «les manifestations physiques de dévotion ou de tradition», comme les baisers entre personnes ou aux idoles religieuses, devront être évitées durant les rassemblements.

L'Espagne a réduit de près de moitié l'incidence du virus en novembre, mais reste l'un des pays d'Europe les plus affectés par la pandémie, avec plus de 45 000 morts et plus de 1,6 million de cas.