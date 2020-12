Consultation publique sur le gaspillage alimentaire à Montréal

La Ville de Montréal a dévoilé jeudi le calendrier de la consultation populaire sur le gaspillage alimentaire.

Le projet est piloté par la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs.

Née d’une demande citoyenne, cette consultation vise à prendre des mesures pour mettre fin au gaspillage alimentaire et à la «destruction d’aliments encore propres à la consommation par les commerces, institutions et industries», a indiqué la présidente de la Commission sur l’eau Valérie Patreau.

La consultation par vidéoconférence se tiendra en deux étapes. Outre la séance d’information virtuelle sur le sujet prévue jeudi à 19 h, il sera possible au public de soumettre une opinion à la commission responsable du dossier.

Pour ce faire, les Montréalais peuvent présenter un mémoire par courriel, par poste ou en personne devant la commission lors des séances publiques auxquelles il faudra s’inscrire préalablement.

Quatre rencontres publiques sont prévues à cet effet, elles auront lieu le 27 et le 29 janvier et le 4 et le 10 février 2021.