Côte-Nord: entente signée entre Rio Tinto et les communautés innues

Une entente de réconciliation et de collaboration a été officiellement signée jeudi entre deux communautés innues de la Côte-Nord et la compagnie minière Rio Tinto-IOC.

Baptisée Ussiniun, qui signifie renouveau en langue innue, cette entente doit jeter les bases d’une nouvelle relation entre les parties et met un terme à 70 ans de conflit entre les Innus et la compagnie minière IOC, qui exploite une mine de fer au Labrador, un chemin de fer et un terminal portuaire à Sept-Îles.

Les communautés innues de Matimekush Lac-John et Uashat mak Mani-Utenam souhaitaient être compensées pour l’exploitation et l’utilisation de leurs terres sans leur consentement.

Elles avaient d’ailleurs déposé une poursuite de 900 millions de dollars contre Rio Tinto-IOC en 2013.

L’entente met donc un terme à cette poursuite judiciaire.

Les parties ont souligné que l’entente facilitera une participation accrue des Innus aux activités de Rio Tinto-IOC par des avantages financiers ainsi que des initiatives pour favoriser leur embauche et améliorer la compétitivité des entreprises innues.

L’entente sécurise également les opérations minières actuelles et futures de Rio Tinto-IOC, qui a présenté ses excuses aux membres des communautés.

«On s’excuse pour les décisions qui ont été prises dans le passé où vraiment, on n’a pas été à l’écoute des communautés autochtones, des Innus, de la réalité de la culture», a indiqué le chef des opérations de Rio Tinto-IOC, Chantal Lavoie.

«On a pris des décisions de mettre en place nos opérations à Sept-Îles. Dans ce cas, il y a eu des déplacements des communautés. Et bien sûr, au milieu des années 80, on a pris la décision de fermer nos opérations à Schefferville », a-t-il ajouté.

L’entente a fait l’objet d’un référendum à Matimekush Lac-John et d’un processus de consultation publique à Uashat mak Mani-Utenam.

Sa durée et les montants qui seront versés aux communautés autochtones n’ont cependant pas été dévoilés.