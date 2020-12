Front commun des Premières Nations contre Hydro-Québec

Les Innus de Pessamit, les Atikamekw de Wemotaci et les Anishnabeg de Pikogan, Lac-Simon et Kitcisakik s’allient aux Innus du Labrador pour faire dérailler le projet d’exportation d’électricité d’Hydro-Québec au Massachusetts.

Ce front commun se reflète dans deux mémoires distincts adressés à la Régie de l'énergie du Canada, dans lesquels ces autochtones dénoncent la construction d’une ligne à haute tension dans Chaudière-Appalaches qui va se relier à une autre dans le Maine afin d’acheminer l’électricité québécoise dans la région de Boston.

Ces Premières Nations exigent des dédommagements pour les ouvrages de la société d’État dans leurs territoires traditionnels.

«Hydro-Québec veut exporter de l'électricité aux États-Unis, mais contrairement à l'Ontario qui s'acquitte de ses obligations constitutionnelles, le Québec ne manifeste aucune volonté de compenser nos communautés pour l'ennoiement et la destruction de nos territoires traditionnels. Cette électricité vient de chez nous, et on n'a pas l'intention de se laisser faire», ont dit les chefs anishnabegs Monik Kistabish, Adrienne Jérôme et Régis Pénosway par communiqué.

Même les Innus du Labrador ont mis leur grain de sel pour s’opposer à ce projet d’exportation d’électricité. Ils avancent que l’électricité produite à la centrale de Churchill Falls dans la province voisine du Québec, qui est achetée par Hydro-Québec, sera en partie exportée vers la Nouvelle-Angleterre.

«La Innu Nation ne restera pas les bras croisés et ne laissera pas l'histoire se répéter. Au cours des 50 dernières années, de vastes zones de nos terres ancestrales ont été détruites par le projet hydroélectrique de Churchill Falls», a déclaré la grande chef adjointe de la Innu Nation, Mary Ann Nui.

«Les Innus du Labrador n'ont pas été informés ou consultés sur ce projet à l'époque, et, maintenant, Hydro-Québec, sans nous en parler, a l'intention d'exporter vers les États-Unis l'électricité qui est en partie produite sur nos terres. C'est une insulte supplémentaire pour les Innus, et nous refusons d'être ignorés», a-t-elle ajouté.

Rappelons que la ligne d’interconnexion projetée par Hydro-Québec doit parcourir un peu plus de 100 km à partir du poste des Appalaches situé à Saint-Adrien-d’Irlande – juste à l’ouest de Thetford Mines – jusqu’au village de Frontenac près de la frontière américaine où le partenaire américain d’Hydro-Québec, la Central Maine Power, prendra le relai. À terme, cette ligne devrait acheminer 9,45 térawattheures vers la Nouvelle-Angleterre, soit assez d’électricité pour desservir un million de clients.

Ce projet fait toutefois face à beaucoup de résistance au sud de la frontière, car de nombreux citoyens et groupes s’opposent à la construction d’une nouvelle ligne dans le Maine.