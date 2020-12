Immuniser les Américains «va prendre du temps», selon une conseillère à la Maison Blanche

Immuniser les Américains contre la COVID-19 «va prendre du temps» alors qu'un tiers d'entre eux ont des comorbidités importantes, a déclaré jeudi la docteur Deborah Birx, coordinatrice à la Maison Blanche de la lutte contre la maladie.

«C'est probablement la question la plus importante actuellement. Il va falloir des semaines, voire des mois avant que les plus vulnérables en Amérique - nous avons 100 millions d'Américains avec des comorbidités importantes - (soient) immunisés», a-t-elle dit à l'AFP et AP à l'issue d'entretiens avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président de l'Assemblée générale des Nations Unies Volkan Bozkir.

• À lire aussi: Biden a demandé au Dr Fauci de faire partie de son «équipe COVID»

• À lire aussi: Plus de 210 000 cas en 24h aux États-Unis, un record absolu

«Cela va prendre du temps pour les faire vacciner», a-t-elle insisté. Les personnes atteintes de comorbidités ont divers troubles aigus ou chroniques qui s'ajoutent à une maladie initiale, comme par exemple avoir du diabète doublé d'une hypertension.

La conseillère de la Maison Blanche qui n'a pas dit si elle poursuivrait son travail à l'avenir auprès du président élu Joe Biden, a insisté sur la nécessité de continuer à observer des gestes barrières pour limiter la propagation du virus sur le sol américain.

«Nous savons précisément ce que nous devons faire aujourd'hui. Je sais que les gens en ont assez mais nous ne pouvons pas avoir des rassemblements à l'intérieur». «Nous devons tous porter les masques, (observer) de la distanciation et nous laver les mains», a-t-elle insisté.

«Nous savons comment changer le cours de cette pandémie. Nous avons vu l'Europe le faire en ayant recours à des méthodes de limitation claires. Elles sont en vigueur dans certains Etats (américains), mais pas assez dans d'autres», a-t-elle déploré, sans les identifier.

Dans le pays le plus riche de la planète, la COVID-19 tue parfois jusqu'à plus de 2 000 personnes par jour, portant le bilan officiel à plus de 275 000 décès, selon l'université Johns Hopkins.