Importante saisie de drogue au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les policiers de l'Escouade régionale mixte Saguenay ont procédé à une opération visant à démanteler un réseau de trafiquants de stupéfiants au Saguenay Lac-Saint-Jean.

L’opération rassemblait entre autres la Sûreté du Québec et la Police de Saguenay. Plus de cinquante agents ont participé à l’opération au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la grande région montréalaise.

Une importante quantité de drogue a été saisie, dont 8 kg de cocaïne, 7500 comprimés de méthamphétamines plus de 80 000 $ et près de 700 comprimés de médicaments sous ordonnance.

Il s’agit d’une saisie qui est plutôt rare pour les policiers. Uniquement pour la cocaïne, la valeur est estimée à plus de 400 000 $.

Onze lieux ont été perquisitionnés, dont deux commerces. Sept individus âgés de 28 à 37 ont été arrêtés. Ils sont présumés être des acteurs importants d'un réseau d'approvisionnement et de distribution de stupéfiants au profit des motards criminalisés.

Ils devraient comparaitre éventuellement afin de faire face à plusieurs chefs d’accusation en matière de stupéfiant.