La FIQ propose un projet-pilote avec les masques N95 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Des infirmières relancent une fois de plus le débat sur l'utilisation des masques N95 en proposant un projet-pilote au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'idée est de permettre le port de ce masque dans les milieux de soins liés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour mieux évaluer son efficacité.

«Nous, ce qu'on propose, c'est un projet-pilote. Est-ce qu'on pourrait juste l'essayer dans les départements ou les CHSLD où les cas de COVID sont vraiment importants?» a demandé jeudi la présidente du syndicat de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Bouchard.

L’expérience pourrait permettre de vérifier si la contamination entre le personnel diminue avec l'usage des masques N95.

Avec 265 employés infectés depuis le début de l'éclosion à l'Hôpital de Chicoutimi seulement, la FIQ veut diminuer la pression. Selon Julie Bouchard, cette probation pourrait démontrer à quel point les masques N95 pourraient vraiment changer la donne au niveau de la contamination du personnel de soins.

Ce serait pour les employés qui travaillent étroitement avec des patients positifs, notamment à l'Hôpital de Chicoutimi, mais aussi dans tous les autres milieux de soins où une éclosion fait rage en ce moment.

Le Dr Dominic Gagnon appuie la FIQ. «On a une occasion unique de faire un beau projet sur les N95 pour dire quand [peut les utiliser, quand sont-ils efficaces, quand ne le sont-ils] pas», a dit l'urgentologue et médecin, qui s'est lui-même déjà fait reprocher de porter ce type de masque lors d'interventions qui ne le nécessitaient pas, selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Avec le nombre de cas élevés dans la région, c'est le moment idéal, selon lui, de faire ce genre d'étude. Les données seraient plus justes et il serait inutile de faire d'autres expériences du genre au Québec étant donné le bon échantillonnage au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le projet serait s'étendrait sur huit semaines. Mais pas sans engendrer des coûts importants.

La FIQ avoue qu'il faudrait ouvrir les coffres pour mettre ce projet-pilote sur pied puisqu'un masque N95 peut coûter jusqu'à 15 $ alors qu'un masque chirurgical coûte environ 25 cents l'unité. Selon elle, il s'agirait d'un transfert d'argent.

«Le budget du temps supplémentaire est très élevé en ce moment, on dirait alors qu’il suffirait de prendre cet argent et de l'investir dans la santé et la sécurité de nos travailleurs», a indiqué Mme Bouchard.

Cette protection pourrait éviter que trop de personnel soit retiré du plancher parce qu'il a été infecté et de laisser la pression sur celui qui reste, selon elle.