La propriétaire de l’entreprise Bigarade, qui s’est lancée dans la fabrication de masques au début de la pandémie, se défend d’avoir fait de l’argent sur le dos de ses clients.

«Il ne me reste plus rien, j’ai tout perdu dans l’aventure!», se désole Geneviève Allard-Lorange en entrevue à l’émission «J.E».

Plus de 5500 clients n’ont jamais reçu leurs couvre-visages vendus faussement comme étant approuvés par Santé Canada. Les clients attendent toujours leur remboursement après avoir payé ces masques 20$ chacun. L’entreprise a fermé boutique en juillet ensevelie sous les plaintes de clients, de fournisseurs et d’ex-employés qui n’ont pas été payés.

Geneviève Allard-Lorange avoue avoir été une mauvaise capitaine alors que son entreprise a fait un excellent chiffre d’affaires en quelques semaines. «On a fait près de 2 millions, mais il ne me reste plus rien. Tout est justifié et justifiable. On a dû faire les masques, payer les fournisseurs et le tissu», se défend la propriétaire.

Relevés bancaire et poursuites

«J.E» a pu consulter divers relevés bancaires, celui du 29 mai notamment, qui démontrent qu’il y avait plus d’un million en banque. Un mois plus tard, lorsque la justice a saisi les comptes, il ne restait que quelque 170 000$.

Un juge a autorisé la saisie des comptes de l’entreprise et de sa propriétaire, car son ancien partenaire d’affaires, Dominic Gagnon, la soupçonne de pratiques frauduleuses.

«Je poursuis Geneviève Allard-Lorange et sa compagnie pour près de 400 000$. Elle a fait opposition à notre paiement parce qu’elle a dit que je l’avais fraudée, que je lui fais concurrence. En plus, j’ai découvert que plein de gens ont vécu des mésaventures similaires à la mienne. Des fournisseurs impayés, des employés qui n’ont jamais reçu leurs chèques. J’ai quitté Bigarade après seulement trois semaines de collaboration, car ses pratiques allaient à l’encontre de mes valeurs entrepreneuriales», lance l’entrepreneur Dominic Gagnon.

Plusieurs personnes contactées par «J.E» ont soulevé énormément de problèmes avec la jeune entrepreneure. «On s’est fait avoir sur toute la ligne, elle doit de l’argent à tout monde. Elle doit de l’argent partout, partout, partout» s’indignent les copropriétaires de l’entreprise Piquage Rapide qui se sont associés dès le départ avec Bigarade pour produire les masques.

«On lui fournissait la main-d’œuvre et plusieurs contacts dans le milieu. On n'a jamais reçu les 25% des profits qu’elle nous avait promis» affirme Sylvain Lépine de Piquage Rapide.

Mea culpa et partenaire d'affaires

À la caméra de «J.E», madame Lorange fait son mea culpa. «J'ai définitivement des torts, je n’ai pas été un bon capitaine. J'ai eu des conflits avec des gens suite à des incompréhensions et de la mauvaise communication qui viennent autant de leur part que de la mienne. Je ne veux pas mettre le blâme sur les autres, mais il y a un blâme partagé. Je ne suis pas un monstre. Oui, j'ai fait des erreurs, j'ai manqué d'écoute, j'ai manqué d'ouverture, mais je ne suis pas un monstre», conclut l’entrepreneure qui affirme être aujourd’hui sans-le-sou. «Je n'ai plus rien, je n’ai plus d'entreprise, je me cherche un appartement et je n'ai plus d'emploi», dit-elle.

Deux semaines avant que son entreprise ferme, Geneviève Allard-Lorange a accepté l’aide d’un homme qui se décrit comme consultant en entreprise. Selon les informations de «J.E», Jean-François Pelletier aurait aidé Mme Allard-Lorange à mettre de sommes d’argent à l’abri.

«J’ai conseillé fortement à Mme Lorange de faire préparer des paies tout de suite le jour de la saisie. C’est l’argent qu’on a réussi à sauver de l’entreprise. Malheureusement, on n’a pas eu l’occasion de pouvoir leur donner leur paie», explique l’homme qui refuse une entrevue à la caméra.

Pelletier a un passé criminel. Condamné pour vol et emprisonné pour voies de fait sur une femme, plusieurs ex-couturières de Bigarade affirment avoir eu peur de Pelletier et dénoncent le fait d’avoir été forcées de signer des contrats de confidentialité sous pression.

L’implication de Jean-François Pelletier dans l’entreprise Bigarade demeure floue. Geneviève Allard-Lorange s’est-elle mal entourée? Elle veut aujourd’hui tourner la page. «On n’a pas pris toutes les bonnes décisions. Avec le recul, je me dis qu’on aurait pu agir autrement», admet-elle.

«J.E» a mis la main sur les relevés de carte de crédit de Geneviève Allard-Lorange qui démontrent qu’elle s’est déposée en espèces plus de 80 0000$ en quelques semaines à peine. Elle répond à «J.E» que ces montants sont inexacts et décline toutes autres demandes d’entrevue.

Geneviève Allard-Lorange est loin d’être au bout de ses peines. Elle fait face à plusieurs poursuites qui s’élèvent à quelque 750 000 $. Le CISSS de la Montérégie-Ouest lui réclame près de 300 000$, le montant payé pour des masques qui n’ont jamais été approuvés par Santé Canada.

Bigarade n’est toujours pas en faillite, mais le processus serait en cours. Plus de 75 plaintes ont été déposées à l’Office de la protection des consommateurs, notamment pour pratiques trompeuses ou déloyales. Des ex-employés aussi ont entrepris des recours aux normes du travail.