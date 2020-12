Plus de 20 millions $ pour le centre-ville et la vitalité des commerces montréalais

Des 60 millions $ annoncés au budget municipal 2021 pour aider à relancer l’économie montréalaise, 10 millions $ iront à une stratégie pour aider le centre-ville, 12,2 millions $ seront consacrés à la vitalité commerciale et 8 millions $ seront investis dans la transition écologique.

Les industries culturelles et créatives bénéficieront de 5,6 millions $. Une somme de 6 millions $ sera injectée dans l’économie sociale et 5 millions $ seront consacrés à l’autonomie alimentaire et l’agriculture urbaine.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a présenté jeudi les premières mesures financières de sa feuille de route pour la relance pour les dix prochaines années. Une enveloppe de 60 millions $ sera investie dans 10 mesures pour l'année à venir.

En 2020, la Ville a investi 40 millions $ pour l’aide d’urgence aux entreprises, a fait valoir Mme Plante.

«Pour une ville comme Montréal, la relance passe par l’engagement des partenaires, mais également des gouvernements supérieurs. Je le répète, la Ville ne peut pas financer à elle seule les projets porteurs de développement qui seront pourtant le nerf de la guerre de la relance. Mais la Ville peut et doit partager sa vision du développement de son territoire, en lien avec les besoins de ses citoyennes et citoyens et avec l’ambition de remettre la métropole sur le chemin de la croissance», a déclaré la mairesse.