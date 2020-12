Une scientifique de 15 ans en une du Time

Une jeune de scientifique de 15 ans se retrouvera en une du célèbre Time après avoir été choisie comme la première «Enfant de l’année» par le magazine américain.

Gitanjali Rao, de Lone Tree au Colorado, a été choisie parmi plus de 5000 candidats pour cet honneur.

L’inventrice utilise la technologie pour combattre des problèmes comme la contamination de l’eau potable, la dépendance aux opioïdes et le harcèlement en ligne, mentionne le Time.

Dans une entrevue avec l’actrice Angeline Jolie, publiée sur le site internet de la revue américaine, l’adolescente parle de sa plus récente invention pour réduire le harcèlement sur internet.

«C’est un service appelé Kindly (il y a une application et une extension Chrome) qui peut détecter le harcèlement dès les premiers signes grâce à l’intelligent artificielle. J’ai fait un code dans lequel j’ai programmé des mots qui pourraient être considérés comme du harcèlement, puis mon système a pris ces mots et a identifié des mots similaires. Vous écrivez un mot ou une phrase, et il est capable de détecter s’il s’agit de harcèlement. Il te donne ensuite l’option de modifier le message ou de l’envoyer tel quel», explique Gitanjali Rao dans une entrevue publiée sur le site du Time.

Une première

Chaque année, le Time choisit une «Personnalité de l’année» qui se retrouve en une.

L’an dernier, c’est Greta Thunberg qui était choisie, devenant, à 16 ans, la plus jeune à recevoir cet honneur.

Son accomplissement a inspiré le magazine à nommer, cette année, un «Enfant de l’année», «un baromètre pour les futurs leaders de la plus jeune génération des États-Unis», mentionne le magazine.

«Les cinq finalistes ont fait pousser de la nourriture pour ceux en crise, conçu de meilleurs jouets pour les enfants handicapés et ont lancé de nouvelles conversations sur le racisme», peut-on lire sur le site du Time.