500 enseignants manifestent en Mauricie

Près de 500 professeurs ont manifesté, vendredi, pour demander du changement dans le réseau de l'éducation. Cette opération de visibilité s'est tenue à Trois-Rivières et à Louiseville, en Mauricie.

Les enseignants sont exaspérés et veulent que leurs conditions de travail soient modifiées. Les problèmes dans le réseau de l'éducation étaient présents bien avant la pandémie. On dénonce la lourdeur des tâches, le déséquilibre dans les classes et le manque de services aux élèves en difficulté.

«Les petites misères du quotidien qu'on est capables de régler, eh bien qu'elles se règlent à travers de bonnes négociations. On espère juste que ça avance dans le bon sens», a confié un enseignant à TVA Nouvelles.

À Trois-Rivières, à l’intersection des boulevards des Forges et des Récollets, ils étaient plus de 200 enseignants à exposer le même message. Sur les pancartes, on pouvait lire le slogan: «Il faut que ça change maintenant».

Les négociations piétinent depuis un an selon le Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges. La convention collective est échue depuis le mois de mars.

«Il faut être deux pour négocier. Le gouvernement nous dit qu'il a un cadre financier et qu'il ne débordera pas de ça. Mais si on veut trouver des solutions à l'exaspération des enseignants dans leurs conditions de travail, il faut que le gouvernement bouge. Si pour lui l'éducation est une priorité, il faut que les gens de l'éducation soient aussi une priorité», a dit Claudia Cousin, présidente du Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges.