Baisse des nouveaux cas au Saguenay

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean est inférieur à 100 pour une deuxième journée consécutive.

Ce sont 69 nouveaux cas ont été répertoriés ce vendredi, en plus de quatre décès supplémentaires, pour un total de 139 pertes de vie depuis le début de la pandémie.

Le nombre d'hospitalisations demeure élevé, mais stable à 73, dont cinq personnes aux soins intensifs.

La région vient de franchir le cap des 1000 travailleurs de la santé infectés depuis le début de la crise.

La pandémie affecte la santé mentale de ces travailleurs au front depuis neuf mois déjà, mais aussi celle de la population en générale.

Les services psychosociaux du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean sont surchargés.

Les intervenants du service Info-Social sont disponibles pour répondre à des appels de détresse, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Jamais ils n'ont eu autant besoin de se déplacer sur le terrain que depuis le début de cette crise sanitaire.

Dans bien des cas, le téléphone ne suffit plus pour calmer des individus en crise.

«On a presque doublé nos sorties de garde sociale», a précisé le directeur des services multidisciplinaires du CIUSSS, Serge Lavoie, en entrevue à TVA Nouvelles.

Les appels de priorités 1 et 2, souvent associés à des idées suicidaires, sont aussi deux fois plus nombreux.

«On s'aperçoit qu'il y a une détresse psychologique vraiment plus présente au sein de la population», a mentionné M. Lavoie.

Les travailleurs du réseau de la santé ont aussi accès à une ligne téléphonique psychosociale.

«On a assez de demandes qu'on a dû faire du recrutement à l'interne pour augmenter nos effectifs et être capable de répondre aux besoins», a-t-il indiqué.

Les travailleurs vivent avec la crainte constante de contracter la maladie, en plus d'être témoin de nombreux décès.

«Ça affecte le personnel, a soutenu Serge Lavoie. Ce ne sont pas juste des statistiques. Ce sont aussi des gens qu'ils connaissent, qu'ils ont soignés. On est une population tissée serrée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On n'est pas des numéros et ça vient jouer dans nos émotions.»

Chaque fois qu'une éclosion est identifiée dans un milieu d'hébergement, le CIUSSS déploie une équipe d'intervenants sociaux pour soutenir les résidents et les employés, même dans les résidences privées pour aînés.

Mais les services psychosociaux sont aussi très affectés par la pénurie de main-d'oeuvre qui est devenue le nerf de la guerre de cette pandémie.

«La disponibilité de la main-d'oeuvre nous préoccupe chaque jour, a assuré M. Lavoie. On fait le maximum qu'on peut pour supporter notre personnel parce qu'on sait que c'est extrêmement difficile pour lui. Il ne faut tellement pas relâcher. Je lance un appel à la population de nous supporter en appliquant les mesures sanitaires.»