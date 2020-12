COVID-19: plus de 225 000 cas en une journée aux États-Unis, nouveau record

Les États-Unis ont enregistré vendredi, pour le deuxième jour consécutif, un record de contaminations au coronavirus en 24 heures, avec 225 201 nouveaux cas recensés, selon les données de l’université Johns Hopkins, qui font référence.

• À lire aussi: Les Américains ont besoin d'une aide économique «maintenant», estime Biden

Le pays a dans le même temps déploré plus de 2500 décès liés au virus, selon un relevé effectué chaque jour à 20 h 30 locales par l’AFP des chiffres de l’université, actualisés en continu.

Les États-Unis sont confrontés à un rebond spectaculaire de l’épidémie depuis plusieurs semaines. La barre des 200 000 nouvelles contaminations sur 24 heures y avait déjà été franchie à trois reprises au cours du dernier mois, avec un pic à plus de 210 000 entre mercredi et jeudi.

Les autorités sanitaires américaines s’attendaient à cette flambée après que de nombreux Américains ont voyagé à l’occasion de la fête de Thanksgiving la semaine dernière malgré les appels à rester chez soi.

Depuis deux semaines, les États-Unis franchissent régulièrement la barre des 2000 morts quotidiens, comme au printemps, au plus fort de la première vague de l’épidémie, qui n’est jamais vraiment retombée dans le pays.

Le nombre de personnes hospitalisées pour cause de COVID-19 n’y cesse par ailleurs de croître, notamment dans les quatre États les plus peuplés (Californie, Floride, New York et Texas), note le Covid Tracking Project.

Pays le plus touché en chiffres absolus, les États-Unis ont recensé au total depuis le début de la pandémie plus de 14,3 millions de cas et 278 000 morts.