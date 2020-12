Ève Salvail: son combat contre la dépendance

Avec ses cheveux rasés, son tatouage de dragon et ses longues jambes, Ève Salvail a séduit l’industrie de la mode et fait partie des rares mannequins québécois à avoir défilé sur les plus prestigieuses passerelles du monde.

Dans «Sois toi et t’es belle», un titre lourd de sens, Ève raconte son parcours, sa vie exaltante et son combat contre la dépendance. Un livre qui, s’il touche ou inspire ne serait-ce qu’une seule personne, aura eu sa raison d’être pour son auteure.

Ève, cet automne, vous avez lancé une biographie intitulée «Sois toi et t’es belle». Expliquez-nous le choix de ce titre.

Tout au long de ma carrière, on m’a toujours dit: «Sois belle et tais-toi.» C’est un métier difficile dans lequel on n’a pas le droit de montrer nos émotions. J’ai mis du temps à me considérer comme belle et à m’ouvrir. C’est un exercice que j’ai commencé à faire avec la biographie. Je l’appréhendais, mais ç’a été une belle introspection.

Qu’avez-vous appris sur vous-même?

J’ai entre autres appris beaucoup de choses sur mon enfance et mon adoption, des périodes sur lesquelles j’ignorais plein de détails. J’explique ma descente aux enfers avec l’alcool et la remontée. Avec mon livre, j’essaie de dire aux femmes qu’elles ne sont pas que belles, qu’elles ont le droit de s’exprimer. On voit l’envers de ce métier: le stress, les décalages horaires, le manque de temps pour manger, le fait d’être toujours dans ses valises et de ne jamais voir sa famille.

Diriez-vous qu’à certains égards c’est une vie de sacrifices?

Bien sûr. Travailler jusqu’à 11 h le soir, rentrer seule à son hôtel, ne connaître personne dans la ville où on se trouve, ne pas pouvoir appeler sa mère parce qu’il est 3 h du matin pour elle... C’est sans compter que c’est une carrière courte, qui se termine tôt. En contrepartie, il y a des récompenses. J’aimais mon travail, qui me permettait de voyager. Il m’a ouvert plein de portes.

PHOTO DOMINIC GOUIN/TVA PUBLICATIONS/AGENCE QMI

Comment en êtes-vous venue à être mannequin? On peut dire que ce métier vous est tombé dessus.

Effectivement. Je n’aurais jamais imaginé devenir mannequin. J’étais la petite punk du village à côté de Matane... Je me suis adaptée, comme un caméléon, et je suis contente de l’avoir fait. Je suis fière de ce que j’ai accompli. Durant ma carrière, je n’avais pas le temps de regarder derrière moi, mais lorsque j’y ai mis un terme, je suis revenue au Québec et j’ai cessé de boire. Ça m’a aidée à voir tout ce que j’avais fait. Ç’a été un métier très difficile, j’ai connu des bas, mais j’ai eu beaucoup de chance.

De quoi êtes-vous le plus fière?

D’avoir aidé les femmes aux prises avec le cancer à s’accepter. Avant, celles qui n’avaient pas de cheveux avaient honte et s’achetaient des perruques. Lorsque j’ai défilé pour Chanel à Paris, j’ai imposé ce look. C’était devenu à la mode. Les femmes n’avaient plus l’air de victimes du cancer, elles étaient devenues «fashion». Plusieurs femmes m’ont dit que je leur avais donné du courage pendant leur chimiothérapie. Ça me touche beaucoup...

copy photo from Sun files

Quels ont été vos grands mandats en carrière?

J’ai, entre autres, défilé pour Chanel pendant de nombreuses années. Comme Karl Lagerfeld m’aimait bien et qu’il était couturier pour Chanel, Fendi, Chloé et Karl Lagerfeld, je défilais pour ces quatre maisons. J’ai fait la campagne de Versace. Dans les défilés, à Paris, je côtoyais les mannequins qui étaient de grandes célébrités. J’ai fait des films. J’ai travaillé avec des gens extraordinaires. J’ai porté des créations exceptionnelles. Chaque création haute couture est une œuvre d’art en soi. J’ai souvent marché avec des robes de 75 000 $ et plus!

Votre métier a-t-il été payant?

Oui, nous avions des cachets énormes! À 20 ans, je faisais 250 000 $ par année. Je gagnais beaucoup d’argent, mais j’en dépensais tout autant. Je payais la traite. Dans ce métier, c’était mal vu de ne pas faire la fête, de ne pas consommer alcool et drogues.

Ce qui est propice à développer une dépendance...

Je crois qu’il y a quelque chose de génétique dans la dépendance qui fait en sorte qu’une personne peut remettre le bouchon sur la bouteille et qu’une autre jette le bouchon parce qu’elle sait qu’elle va la vider. J’avais une prédisposition. Je ne suis pas une spécialiste de la question, mais je dirais qu’à 5 ou 6 ans, j’avais déjà un problème. J’ai découvert les smelling salts dans la trousse de premiers soins de la maison. Ça m’avait fait «buzzer». Un enfant normal aurait eu peur... Moi, j’ai eu envie de répéter l’expérience.

Considérez-vous être à la fois alcoolique et toxicomane?

Ma substance de choix, c’est l’alcool. La vodka m’a emmenée en enfer. J’ai fait de la drogue en quantité industrielle, mais j’avais moins d’attirance pour la chose. J’ai été capable d’arrêter la drogue, mais l’alcool avait le dessus sur moi.

Comment avez-vous compris que vous aviez un problème?

J’ai atteint le bas-fond. Je n’étais plus capable de boire, mais j’étais incapable d’arrêter. J’avais des problèmes physiques anormaux. J’aurais pu y passer... Un jour, j’ai déposé les armes et j’ai demandé de l’aide. Je suis entrée dans un programme de 12 étapes. C’était le 20 septembre 2016. J’ai quatre ans de sobriété. Mais avec le programme des 12 étapes, c’est un jour à la fois!

Que voulez-vous dire aux gens qui pensent qu’ils n’y arriveront pas?

Demandez de l’aide! Il est très rare qu’on refuse de nous aider... En temps de COVID, on parle beaucoup de problèmes de santé mentale. Pendant le confinement, j’ai eu du mal: je suis allée voir mon médecin pour lui dire que ça n’allait pas et j’ai pris des antidépresseurs. Ce n’est pas facile pour certains de demander de l’aide, mais on obtient chaque fois un résultat positif.

Artiste multidisciplinaire, Ève est maintenant DJ et conférencière, deux métiers qu’elle ne peut pratiquer en temps de pandémie. «Sois toi et t’es belle» est publié aux Éditions de l’Homme. On peut la suivre sur les réseaux sociaux et à evesalvail.com.