Pas de rassemblements à Noël: comment l’annoncer aux enfants?

L’interdiction de rassemblements annoncée par François Legault, jeudi, peut être difficile à avaler pour plusieurs, enfants comme adultes.

Pour les plus jeunes, même si le père Noël et les lutins passeront quand même à la maison, il faudra leur expliquer pourquoi ils ne verront pas grand-maman, grand-papa, cousins et cousines cette année aux Fêtes.

La présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, Christine Grou, propose cinq conseils pour leur annoncer la nouvelle.

- Éviter la dramatisation. La nouvelle doit leur être présentée calmement ;

- Rappeler que le respect des règles maintenant évitera que l’année 2021 ne ressemble à 2020 ;

- Rappeler que c’est pour aider le personnel déjà très fatigué dans les hôpitaux et permettre aux gens malades de se faire soigner vite ;

- Proposer une nuit en famille « comme dans une lampe magique ». L’idée est d’inventer des scénarios ;

- Permettre aux ados de faire partie de la solution plutôt que de leur imposer un règlement.

- Avec la collaboration d’Anne-Sophie Poiré, Journal de Montréal