«Pensons aux autres, pas juste à notre nombril!»

C’est officiel. Le premier ministre François Legault l’a annoncé hier en point de presse: les rassemblements de Noël sont annulés.

Comment réagissez-vous? Allez-vous respecter les directives?

La question, posée sur la page Facebook du Québec Matin, suscite de nombreuses réactions. La plupart des répondants affirment qu’ils respecteront les règles à la lettre. Beaucoup sont déçus de cette décision. Certains sont d’avis que les rassemblements devraient être interdits dans toute la province, pas seulement en zone rouge. Seulement quelques personnes disent qu'ils ne respecteront pas les règles.

«Nous allons respecter les directives du gouvernement. Nous ferons des rencontres virtuelles avec les enfants et les petits-enfants.» -Denis

«Oui je vais respecter. Je m'y attendais avec le nombre croissant de cas de COVID-19. J'ai mis mes décorations de Noël et j'écoute de la musique de Noël pour créer une ambiance. Je vais aussi regarder les films de Noël bien confortable. On a besoin de se protéger afin d'arriver à se débarrasser de ce virus.» -Mireille

«Je vais respecter les directives. Je ne veux pas faire exprès pour causer des problèmes au personnel de santé déjà débordé et épuisé. J’ai droit à la visite d’une personne car j’habite seule.» -Jocelyne

«On le savait et c’est une bonne décision. C’est dommage pour nos petits-enfants, mais ils vont recevoir quand même leurs cadeaux, la santé et la vie avant tout!» - Denise

«Nous avions déjà planifié de ne pas faire de rassemblement. Ce n’est qu’un Noël dans notre vie et comme j'aime mes parents je ne prends pas de risque.» -Philippe

«Oui, il faut surtout montrer à nos enfants à être responsable devant une situation exceptionnelle.» -Pierre

«Oui je vais respecter. Ce que je trouve aberrant c’est que seuls les gens en zone rouge sont pénalisés. Ça devrait être tout le Québec. De plus, depuis le mois d’octobre qu’on fait des efforts, mais les centres commerciaux et magasins comme le Costco sont littéralement bondés, c’est un non-sens! Sans compter tous les covidiots qui ne suivent pas les règles!» -Patricia

«Notre décision était déjà prise en ce sens. C'est vrai que ce n'était pas logique de le faire. Pensons aux autres et non juste à notre nombril! C'est temporaire de toute façon!» -Isabelle

«C'était inévitable! Mais connaissant les Québécois il y en a beaucoup qui feront quand même à leur tête pour les rassemblements!» - Louise

«Dommage que ce ne soit appliqué qu'aux zones rouges, ce devrait être le Québec en entier. Au mois de janvier ce sera le Québec en entier qui se retrouvera en zone rouge.» -Johanne

«Non, je n'ai signé aucun contrat avec lui, nous fêterons comme chaque année en respectant les règles d'hygiène normales.» -Maryse