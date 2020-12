PHOTO | Un photographe croise une famille de lynx dans Charlevoix

Un cliché d’une famille de lynx, capté dans une forêt de Charlevoix par un photographe, fait présentement le tour du web.

Jay Lapointe a pu croiser il y a deux semaines, une maman et ses quatre petits près du Mont Morios.

Les cinq magnifiques bêtes étaient assises, juste devant lui, et semblaient prendre la pose.

Sur son compte Instagram, le photographe a raconté son expérience unique, qui restera longtemps gravée dans son esprit.

Il était sur le chemin du retour, pour se rendre à sa voiture, après une excursion de 7 heures dans la forêt, lorsqu’il a aperçu la famille de félin.

« J’ai pris plusieurs clichés. Ils ne semblaient pas du tout effrayés par moi. Je me suis dit que c’était peut-être moi qui devrais avoir peur. J’ai réalisé que je devais près d’eux pour retourner à ma voiture. Ils ne bougeaient pas du tout pendant que je me rapprochais de plus en plus », écrit Jay Lapointe.

« À environ 10 mètres d’eux, j’ai sorti un couteau et une corne au cas où, et ils ont fini par disparaître dans les bois. J’ai commencé à crier, à faire beaucoup de bruit, pour qu’ils restent à l’écart jusqu’à ce que je puisse atteindre mon véhicule. »

« C’est probablement la seule chance dans ma vie de voir une famille de lynx dans la nature », estime le photographe.