Près de 400 000 infections au pays

Le Canada va franchir vendredi la barre psychologique des 400 000 infections liées à la maladie à coronavirus.

En fin de matinée, le pays recensait 399 412 cas (+3142) et 12 460 morts (+53)

L’Ontario a rapporté 1780 nouvelles contaminations et 25 pertes de vie, devant le Québec et ses 1345 cas et 28 morts.

Le Yukon (1 cas), le Nouveau-Brunswick (8 cas) et le Nunavut (8 cas) ont aussi mis leurs chiffres à jour vendredi.

La situation au Canada:

Québec: 147 877 cas (7183 décès)

Ontario: 123 526 cas (3737 décès)

Alberta: 63 023 cas (575 décès)

Colombie-Britannique: 35 422 cas (481 décès)

Manitoba: 17 751 cas (353 décès)

Saskatchewan: 9244 cas (54 décès)

Nouvelle-Écosse: 1343 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 528 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 340 cas (4 décès)

Nunavut: 206 cas

Île-du-Prince-Édouard: 73 cas

Yukon: 51 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 399 412 cas (12 460 décès)