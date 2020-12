Québec fera appel à 30 corps de métier pour vacciner la population

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, compte élargir le bassin de personnes qui pourront éventuellement administrer le vaccin contre la COVID-19.

TVA Nouvelles a appris que le gouvernement du Québec compte autoriser 30 nouveaux corps de métier à vacciner la population. Ainsi, ce sont quelque 6000 travailleurs qui pourront administrer les vaccins dès la réception des premières doses. Ils pourront aussi donner les vaccins contre l'influenza.

Parmi eux se trouvent notamment des étudiants en médecine, en techniques ambulancières, en pharmacie, en pratiques de sages-femmes, en inhalothérapie et ceux qui deviendront des infirmières auxiliaires.

Les dentistes, les vétérinaires, les podiatres, les technologistes médicaux et les technologues en imagerie médicale pourront aussi vacciner les Québécois contre les virus. Le gouvernement compte aussi donner cette autorisation aux techniciens ambulanciers et aux détenteurs d’un diplôme de médecine hors Canada.

Québec considère que les professionnels et étudiants pourront être prêts à administrer les vaccins après une courte formation.

D’autres corps de métier, comme les acupuncteurs, les chiropraticiens et les ergothérapeutes, pourront aussi vacciner contre la COVID et l’influenza après des formations plus exhaustives.

Dans un communiqué, le gouvernement précise que «des travaux sont en cours pour mettre en place les formations nécessaires».

Par ailleurs, il est précisé que «les professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines ne sont pas visés par ce projet d’arrêté».

Voici une liste d’autres métiers qui pourront administrer les vaccins :

Audiologistes

Audioprothésistes

Denturologistes

Hygiénistes dentaires

Optométristes

Opticiens d’ordonnance

Orthophonistes

Physiothérapeutes

Technologues en prothèse et appareils dentaires

Technologues en électrophysiologie médicale

Technologues en physiothérapie

Diététistes-nutritionnistes