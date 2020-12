Solidarité et générosité en Mauricie à l'approche des Fêtes

Aux Artisans de la paix, Simon trouve davantage qu'une main tendue et de quoi se nourrir : c'est aussi une occasion pour lui de briser la solitude.

Les visages et les réalités de la pauvreté sont multiples, a fait remarquer le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

La pandémie a exacerbé les problématiques de violence conjugale, de dépression et d'anxiété, et ces situations sont encore plus communes pour les personnes en situation de pauvreté, a-t-il rapporté.

La Mauricie présente la plus forte proportion d'assistés sociaux au Québec, avec 7,5 % de la population qui dépend de l'État pour assurer sa subsistance. Au Québec le taux est de 4,9 %.

Jean Pellerin, président de Moisson Mauricie, relate que les demandes d'aide alimentaires ont explosé, passant de quatre par mois à quatre par jour, depuis septembre. Or, les donateurs sont aussi au rendez-vous.

Sur le terrain, l'heure est à la mobilisation. C'était jour de collecte vendredi pour les Artisans de la paix, alors qu’un rare barrage routier a été autorisé par les autorités. Les fonds recueillis servent à confectionner des paniers de Noël.

Le ministre Jean Boulet n'est pas en reste, lui qui a mis 60 000$ de son fonds discrétionnaire au profit de différentes causes au cours des dernières semaines, dont 20 000$ remis à la guignolée des médias.

Si les collectes de fonds virtuelles arrivent à pallier l'annulation de différents événements, la situation est plus problématique pour les denrées périssables, a toutefois noté Robert Tardif, directeur général des Artisans de la paix.