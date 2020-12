Un policier adopte la fillette qu'il a sauvée

Un policier de l’Arizona a décidé d’adopter une fillette qu’il a sauvée en 2018 lors d’une intervention.

Le lieutenant Brian Zach a été appelé pour une histoire de violence. Il a trouvé la petite Kaila, 2 ans, avec des blessures graves, rapporte People.

Le policier a passé une partie de cette nuit à réconforter la petite et à la distraire en coloriant et en regardant un film.

«Elle était tellement mignonne et elle a immédiatement conquis mon cœur. Elle prenait ma main et la tenait», raconte le lieutenant Zach.

Il a passé cinq heures avec elle alors que les services de protection de la jeunesse la retiraient de son foyer en raison de ses blessures, peut-on lire sur le site de People.

La petite avait le crâne fracturé, un hématome sous dural et un coude disloqué.

Pendant que la fillette était à l’hôpital, Brian a eu une bonne discussion sa femme. «Je lui ai parlé de cette adorable petite fille que j’avais rencontrée et je voulais juste la ramener à la maison», explique le policier.

Quand les services sociaux ont expliqué qu’ils avaient de la difficulté à lui trouver un endroit sécuritaire, la famille s’est proposée.

«Aussitôt que j’ai ouvert la porte de la voiture, son visage s’est illuminé. Elle m’a reconnu et elle voulait me voir. Elle m’a fait lui tenir la main jusque dans la maison», affirme Brian.

Deux ans et demi plus tard, la fillette a officiellement été adoptée. En plus de sa nouvelle mère et de son nouveau père, elle a gagné une grande sœur de 19 ans et un grand frère de 17 ans.