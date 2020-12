Vive les marchés de Noël!

Jusqu’à tout récemment, on croyait que la pandémie avait sonné le glas des marchés de Noël, mais le gouvernement a donné le feu vert pour qu’il y en ait afin d’encourager l’achat local. Certains seront en mode virtuel et d’autres, en présentiel, dans le plus grand respect des règles sanitaires. En voici 12 qu’on a sélectionnés pour vous.

Marché publié de Rimouski

C’est une édition réinventée hybride qui est à l’honneur au Marché public de Rimouski! Tout d’abord, après le succès du printemps dernier, la formule livraison à l’auto est de retour les 5 et 19 décembre. Il vous suffit de passer votre commande en ligne puis de passer la chercher aux dates indiquées. Il y aura aussi le traditionnel marché de Noël en plein air, où une trentaine de producteurs et d’artisans agroalimentaires auront leurs kiosques les 11 et 12 décembre, au parc de la Gare.

Noël dans le parc

Entre deux ou trois achats, vous pourrez vous tourner vers la programmation de la 27e édition de Noël dans le parc, qui sera 100 % virtuelle. Ses Concerts sous le sapin seront présentés gratuitement du 18 décembre au 4 janvier. Damien Robitaille est à nouveau le porte-parole de ce festival, qui poursuit aussi la vente de sapins de Noël en ligne, que le père Noël ira livrer chez vous. Parmi les artistes à voir en concert: Bleu Jeans Bleu, Émile Bilodeau, Cindy Bédard, Ari Cui Cui et Florence K. Toute la programmation se trouve sur noeldansleparc.com.

Marchés Atwater et Jean-Talon

La cinquième édition du Village de Noël de Montréal au Marché Atwater se tient jusqu’au 20 décembre. Le tout étant situé dans un lieu enchanteur, vous y trouverez toute la magie des Fêtes. Quant au Marché Jean-Talon, il vous fera lui aussi vivre la féérie de Noël avec sa toute première édition, qui se tiendra du 4 au 23 décembre. Une douzaine de petits chalets en bois décorés et une halte chaleur seront à la disposition des visiteurs. Dans les deux cas, vous pourrez dénicher des créations d’artisans locaux et de bons produits du terroir.

Marché de Noël de L’Assomption

Le village de maisonnettes est prêt à accueillir les visiteurs. Une soixantaine d’exposants offrent de nombreuses idées cadeaux et des produits du terroir - tout pour que vous puissiez terminer vos achats des fêtes! Jusqu’au 23 décembre, devant le Collège de L’Assomption, au 270, boulevard de l’Ange-Gardien.

Jardins d’hiver

Pour animer le Quartier des spectacles, sur l’Esplanade de la Place des Arts et la rue Sainte-Catherine à Montréal, le parcours féérique Jardins d’hiver permettra aux gens de se promener dans un décor alsacien, où il y aura des petits chalets avec de magnifiques saynètes, un grand sapin et deux terrasses illuminées pour se détendre. Du 5 décembre au 3 janvier.

Marché de Noël dans le Vieux-Aylmer

Fidèle à la tradition, le Marché de Noël dans le Vieux-Aylmer est de retour. Il n’y aura pas de défilé cette année, mais plus d’une vingtaine de marchands exposent leurs produits, autant des petites douceurs que des créations de toutes sortes. Du 4 au 6 décembre, au Parc commémoratif d’Aylmer.

Les jardins de Noël allemands de Québec

Du côté de la Capitale-Nationale, le Marché de Noël allemand du Vieux-Québec a transformé les jardins de l’Hôtel-de-Ville en jardins de Noël allemands! Sapins, lumières, mélodies du temps des Fêtes... même le père Noël sera au rendez-vous! Quelques kiosques pour la vente de gourmandises sont sur place. Jusqu’au 3 janvier. À noter que des activités virtuelles se déroulent également sur le site du Marché de Noël allemand de Québec (noelallemandquebec.com).

La Petite station

La Petite station-boutique éphémère des Fêtes, présentée par Station service, en est à sa troisième édition cette année. Jusqu’au 31 décembre, vous pouvez encourager des créateurs d’ici qui offrent des produits éthiques et écoresponsables tels que des vêtements, des bijoux, des produits de soins et de beauté, des aliments et des articles de décoration. C’est un rendez-vous au 4268, boulevard Saint-Laurent, à Montréal, et à la boutique Station service, dans la section La Petite station, au 72, rue Rachel Est.

Marché de Noël de Val-David

Ce marché mise sur un temps des Fêtes gourmand à souhait avec une offre alléchante de bons produits locaux agroalimentaires, tels que des viandes fines, des fromages, des pâtisseries et bien plus. Les 5, 6, 12, 13 et 19 décembre, à l’école Saint-Jean-Baptiste.

Marché de Noël et des traditions de Longueuil

Si vous préférez faire vos achats dans le confort de votre maison, le Marché de Noël et des traditions de Longueuil tient sa 14e édition en ligne jusqu’au 24 décembre. Les organisateurs ont d’ailleurs élaboré un concept spécial pour l’occasion: tel un calendrier de l’avent, chaque jour réserve une surprise aux visiteurs. En plus d’y trouver des idées cadeaux, vous aurez droit à des prestations d’artistes locaux, des contes, des activités du temps des Fêtes, des recettes secrètes et même à la présence du père Noël! Le parc St. Mark, où se déroule habituellement le marché, n’a peut-être pas son décor féérique habituel avec ses maisonnettes, mais le vieux presbytère St. Mark est illuminé, et abrite tous les week-ends une boutique éphémère. L’auteure longueuilloise Kim Thúy est la porte-parole de l’événement.

Marché de Noël de Mirabel

Que vous soyez un fin palais ou à la recherche du cadeau original, vous trouverez une variété de produits locaux au Marché de Noël de Mirabel. Plus de 60 exposants vous attendent pour cette deuxième édition, dont une quarantaine à l’intérieur du centre culturel du Domaine-Vert Nord et une vingtaine dans les maisonnettes du village extérieur. Vous pourrez faire vos emplettes en toute sécurité avec les mesures sanitaires mises en place, dont le port du masque. Les week-ends du 4 au 6, du 11 au 13 et du 18 au 20 décembre.

Marché de Noël de Joliette

Comme tous les marchés qui ont lieu physiquement, le Marché de Noël de Joliette se tient dans le respect des règles sanitaires. Ça donne une expérience différente, mais tout aussi emballante. Ainsi, il n’y aura pas d’animation, ni de dégustations, ni de père Noël. Vous pourrez néanmoins faire vos emplettes sur la place Bourget, qui revêtira ses plus beaux atours, du jeudi au dimanche jusqu’au 23 décembre.