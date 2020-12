Walmart Canada: une prime COVID pour tous les associés

Walmart Canada a annoncé vendredi le versement d’une nouvelle prime supplémentaire à ses quelque 85 000 associés pour leur engagement dans le contexte de la COVID-19.

Il s’agit d’une prime de 250 $ qui sera versée le 11 décembre à tous les associés actifs des succursales, des centres de distribution et de la flotte à l’échelle du pays.

Les employés à temps partiel recevront, eux, une prime de 150 $. Les superviseurs et les gérants sont également concernés par cette prime pandémie.

«La prime que nous annonçons aujourd'hui reflète notre appréciation envers nos associés qui continuent de s'assurer que les tablettes sont remplies, que le service aux caisses est rapide, que les commandes en ligne sont traitées et que les clients ont accès à tout ce dont leur famille a besoin», a indiqué dans un communiqué Sam Wankowski, chef de l'exploitation de Walmart Canada.

«Nos associés ont rapidement dépassé les attentes pour s'adapter à une nouvelle façon de travailler, en servant nos clients tout en donnant la priorité aux mesures de sécurité que nous avons mises en œuvre», a-t-il ajouté.

«Nos associés ont relevé bien des défis et se sont adaptés durant cette pandémie. Dans le plus pur esprit Walmart, ils se présentent au travail, prêts à servir nos clients et nos collectivités durant cette période sans précédent», a dit Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada.

Cette prime fait partie d’un investissement de 125 millions $ cette année que le géant américain de la distribution alimentaire a mobilisé pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Walmart a aussi embauché plus de 20 000 nouveaux associés dans tout le pays depuis l’éclosion de la pandémie.