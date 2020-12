«Ammonite»: les amours tristes

Histoire d’amours interdites portée par deux actrices de talent, «Ammonite» est un film sur ce qui aurait pu être, sur des vies contrariées et résignées dans l’Angleterre du milieu du XIXe siècle.

Mary Anning (Kate Winslet) est paléontologue. Elle explore inlassablement les côtes du Dorset en quête de fossiles qu’elle pourra ensuite vendre aux touristes de passage. Aussi elle prend soin de sa mère (Gemma Jones), malade.Roderick Murchison (James McArdle) connaît Mary de réputation, apprécie ses compétences et arrive dans la boutique qu’elle tient à Lyme. Sa femme, Charlotte (Saoirse Ronan), souffre de «mélancolie», ainsi qu’il le lui explique, et il souhaite la confier à ses bons soins, le temps d’un voyage qu’il ne peut remettre.

Mary, taciturne, accepte puisque le salaire qu’il lui offre n’est pas négligeable. Mais elle n’apprécie pas la présence de la jeune fille triste qu’elle traîne contre son gré dans ses activités. Charlotte tombe malade, Mary s’occupe d’elle et naît alors entre les deux femmes un amour d’autant plus passionnel qu’il est interdit.

Écrit et réalisé par Francis Lee (le très beau «Seule la terre», sorti en 2017), «Ammonite» (qu’on peut rapprocher du «Portrait d’une jeune fille en feu» de Céline Sciamma) n’est pas qu’une histoire d’amour, loin s’en faut. Mary Anning, qui a réellement existé mais dont la vie personnelle n’est pas connue, est une femme marquée par la vie, marquée par son époque, empêchée de se réaliser dans un monde d’hommes. Charlotte, qui a elle aussi réellement existé et dont on ne connaît pas la nature exacte des rapports avec Mary, est prisonnière d’une union qui ne la satisfait pas.

Les scènes d’amour rendent l’urgence de vivre et d’aimer qu’éprouvent ces deux femmes, chacune durement affectée par un drame personnel qu’elle tait tout au long du film de 120 minutes. Jouant sur la rudesse du climat et de la géographie des lieux, Francis Lee étudie la dureté de Mary et la réserve de Charlotte, oppose les deux avant de les réunir pour les séparer à nouveau.Seules Kate Winslet et Saoirse Ronan, parfaites dans leurs rôles respectifs, pouvaient donner vie à ces femmes, nous donner envie de les découvrir et nous les faire aimer.«Ammonite» est disponible en vidéo sur demande.

Note : 4 sur 5