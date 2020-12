Les cas de COVID-19 explosent dans plusieurs régions

La COVID-19 continue de faire des ravages dans plusieurs régions du Québec, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la Capitale-Nationale et à Montréal, où le nombre d’infections a explosé samedi.

• À lire aussi: Plus de 2000 nouveaux cas au Québec

• À lire aussi: COVID-19: 3895 nouveaux cas et 68 décès au pays

• À lire aussi: [EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Québec explique qu’un problème informatique aurait fait en sorte que des données n’auraient pas été compilées au cours des derniers jours. Ainsi, vendredi, on rapportait 1345 cas et 28 morts, alors que samedi, on comptait 2036 cas et 48 morts, ce qui constitue un sommet pour le nombre d’infections depuis le début de la pandémie.

Dans la région de Québec, 304 nouveaux cas ont été signalés, ce qui constitue un important bond par rapport aux jours précédents, alors qu’il y avait entre 119 et 186 cas du 29 novembre au 3 décembre.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, il est aussi question d’un sommet de cas en six jours, avec 137 contaminations supplémentaires annoncées samedi. Le nombre de cas avait varié de 63 à 117 dans les jours précédents.

Le nombre de malades a aussi fortement augmenté à Montréal, avec 630 nouveaux cas, samedi, soit beaucoup plus qu’au cours des journées précédentes (entre 373 et 453).

Même phénomène en Montérégie où, samedi, 263 cas ont été signalés, soit beaucoup plus que lors des six jours précédents quand les chiffres oscillaient entre 111 et 196.

Laval est aussi en croissance, avec 166 cas samedi. Dans les jours précédents, le nombre d’infections tournait autour de 72, au minimum, et 136, au maximum.