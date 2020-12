Les pictorecettes: un chef à vos côtés

Tout ce qu’il vous faut pour donner de la saveur à vos créations culinaires se retrouve dans les pictorecettes, une nouvelle et réjouissante initiative bouffe hebdomadaire lancée par Les Tabliers Zeste.

Visuellement très attrayants, d’une simplicité désarmante et optant pour une formule «moins de mots, plus d’images», ces rendez-vous d’une page contiennent l’éventail nécessaire à la réalisation de plats satisfaisants: liste d’ingrédients et d’outils, quantités, températures, durées, étapes, techniques et astuces.

Bref, on a l’impression d’avoir un chef à ses côtés.

Un bon coup de pouce

Parce qu’au cours de cette année de pandémie où l’aspect événementiel de leur profession «a pris une porte qui n’est pas la bonne», comme l’illustre Hugo Saint-Jacques, le chef exécutif du restaurant Dock619 et les différents membres de sa brigade ont dû se réinventer.

Le grand manitou, son bras droit David Martel et sa cuisinière d’expérience Heather Abenoja-Mesa ont donc formé Les Tabliers Zeste, un trio stimulé à épauler le plus possible les gens aux fourneaux. Alors que le premier imagine les recettes, le second les met en assiette et la troisième leur donne du style.

Nourriture santé, réconfortante ou végétarienne; les cuistots entendent bien explorer les différentes textures et les nombreux arômes qu’ils connaissent déjà.

«Une journée, on va être dans le décadent, la dent sucrée avec un gâteau marbré et ganache au chocolat blanc. Après, on va peut-être y aller avec un bol énergétique pour se remettre de nos Fêtes, détaille Hugo Saint-Jacques. Aussi, ça peut être des pâtes carbonara avec jambon blanc québécois. On peut vraiment s’en aller dans plein de styles de cuisine. C’est ce qu’on veut avoir.»

Au rythme des saisons

Les Tabliers Zeste ont également l’intention d’accompagner étroitement les lecteurs à chacune des saisons, comme le font les chefs lorsqu’ils jouent avec leurs menus.

«Là, on est dans la fin de l’automne et le début de l’hiver, alors c’est sûr qu’il y a un peu de courges, il va peut-être y avoir un vin chaud... Après, on va tomber dans les Fêtes, alors des repas avec des saveurs plus originales, mais aussi un réconfort. On va probablement mettre un bon ragoût de boulettes avec une belle technique. Après ça, on est parti vers le printemps où on parle du crabe, des asperges, de nos petits légumes, de nos herbes...»

Une pictorecette simple, accessible et gorgée de saveurs à découvrir chaque semaine dans le cahier «Zeste».

Cinq règles d’or pour réussir toute recette

Chez Hugo Saint-Jacques, la cuisine se fait avec amour et simplicité. Selon lui, pour obtenir un résultat satisfaisant lorsqu’un concocte un plat qu’on veut savoureux, cinq éléments sont clés. Les voici.

1- Lire la recette au complet

«J’ai enseigné la cuisine et c’est la première chose qu’on explique aux étudiants. Avant de faire une recette, il faut la comprendre. Ça va nous donner une idée sur les ingrédients et sur l’outillage. [...] On fait déjà une microrecherche.»

2- Ne pas avoir peur de substituer un ingrédient

«On vous dit de mettre une pincée de curcuma dans votre assiette; si vous n’en avez pas, ne partez pas à l’épicerie. Si c’est essentiel, on va le mettre en gras et on va dire de ne jamais passer à côté de cet ingrédient. [...] On n’a pas de curcuma? Mettons une touche de cari, goûtons et si c’est bon, on continue.»

3- Avoir un espace de travail propre

«Quand on commence une recette, on libère son poste de travail, on se fait une cuisine propre, on n’a pas de la vaisselle qui traîne partout dans l’évier. Ça va être beaucoup plus facile, on va pouvoir faire nos étapes et ce sera réglé.»

4- Bien choisir ses couteaux

«Un couteau affûté est toujours moins dangereux qu’un couteau mal affûté... Essayez de toujours bien entretenir l’outillage de la cuisine. Assurez-vous de bien affûter ou aiguiser notre couteau ou nos deux couteaux préférés une fois par année. C’est la base pour faire notre recette.»

5- Ne pas s’imposer une pression

«Le but, c’est de s’alimenter avant tout... Allez-y avec le bonheur de cuisiner. On suit les étapes, on utilise les ingrédients et ça donne notre résultat. [...] Cuisinez avec bonheur et passion; ça va goûter meilleur.»