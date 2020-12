Un spectacle à domicile pour les Fêtes grâce à Québec Issime

Pour le temps des Fêtes, Québec Issime a trouvé le moyen de s’inviter chez les Québécois.

Malgré la pandémie, la grande fresque musicale du temps des Fêtes, «Décembre», sera présentée pour une 18e saison, mais exclusivement en version numérique.

Cette production musicale est d'ailleurs devenue une véritable tradition hivernale pour bien des Québécois, raconte le chanteur Marc-André Fortin.

«Voir "Décembre", c’est leur façon de commencer le temps des Fêtes, explique-t-il. Ils viennent en famille ou en couple et on remarque que la bande grossit d’année en année. C’est ça qui est beau.»

Ce spectacle est la plus grande production musicale de Noël au Canada, lui qui regroupe 24 artistes, de nombreux costumes en plus des décors et des tableaux, qui plongent son auditoire dans l'ambiance des Fêtes.

Il est possible de regarder «Décembre» chez soi en achetant des billets du spectacle directement sur le site de Québec Issime.

«Vous allez recevoir un courriel qui va vous permettre de regarder le spectacle comme bon vous semblera entre le 19 décembre et le 2 janvier. Donc, gâtez-vous et faites-vous ce cadeau-là», a ajouté M. Fortin.