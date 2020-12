Barack Obama aurait aimé décerner une médaille à Dolly Parton

Barack Obama regrette de ne pas avoir décerné à Dolly Parton la médaille présidentielle de la Liberté (Presidential Medal of Freedom) pendant son mandat, car selon lui, elle « mérite » ce prestigieux honneur pour tout son travail humanitaire.

La légende de la musique country a toujours été une grande philanthrope, et elle a récemment fait la une des journaux après avoir révélé que son don d'un million de dollars aux experts médicaux de l'école de recherche privée de Nashville à l'Université Vanderbilt avait contribué au développement d'un nouveau vaccin contre la COVID-19.

Ce vaccin a récemment été dévoilé par les responsables de la société pharmaceutique américaine Moderna.

Et, lors de son apparition dans The Late Show avec Stephen Colbert, l'ancien président américain a été choqué de découvrir que la chanteuse de 9 to 5 n'avait pas encore reçu cette légion d'honneur américaine.

« C'est une erreur. Je suis choqué. C'était une grosse faute. Je suis surpris, a-t-il déclaré. J'ai certainement supposé qu'elle l'avait déjà, et j'avais tort. »

Il a ensuite encouragé son ancien vice-président Joe Biden, qui deviendra président en janvier, à réparer son erreur. « Elle en mérite une, a-t-il poursuivi. Je vais appeler Biden ! »

La médaille présidentielle de la Liberté est l'une des plus hautes distinctions civiles du pays et est décernée aux personnes qui ont apporté « une contribution particulièrement méritoire à la sécurité ou aux intérêts nationaux des États-Unis, à la paix dans le monde, à la culture ou à d'autres initiatives publiques ou privées importantes ».

Oprah Winfrey, Sidney Poitier, Muhammad Ali et Tiger Woods font partie des célébrités à avoir reçu cette médaille au cours des 15 dernières années.