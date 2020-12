Changer de décor au Village de Noël du Marché Atwater

La magie des Fêtes qui régnait au Village de Noël du Marché Atwater a fait bien des heureux dimanche après-midi.

Le paysage enchanteur a donné le sourire aux passants masqués qui attendaient patiemment en file. Une vingtaine de minutes ont suffi au 24 Heures pour accéder au site de petites cabanes de bois décorées thématiquement.

Jessica Sardaro et Guylaine Sicard, qui y exposent pour une deuxième année leurs huiles essentielles d’Aroma Laval, estiment que l’attente vaut le cout.

«Les gens ont plus d’espace, plus de place pour visiter. L’année passée, le flot était de 1000 visiteurs à l’heure», a raconté Mme Sicard.

Joël Lemay / Agence QMI

«L’année passée, ce n’était même pas agréable d’être au marché parce que c’était tellement coincé et l’attente pour accéder au kiosque donnait un peu la même chose», a renchéri Mme Sardaro. Elle a même révélé faire 5 % à 10 % plus de profit que l’an dernier.

C’est l’inverse pour Isabelle Forgues, de l’entreprise Safrana, qui vend des gelées et sirops de safran et de roses sauvages. Cette dernière ne peut plus faire goûter ses produits. «C’est quand les gens goûtent qu’ils ont des coups de cœur», s’est-elle désolée.

Changer d’air

La famille Leduc-Legault cherchait une occasion de sortir de la maison et de profiter de l’esprit des Fêtes. «On se met un peu dans l’ambiance de Noël, malgré que c’est gris et froid et pas de neige», a lancé Geneviève Legault en haussant les sourcils.

Pour le couple originaire de Belgique, Alain et Fabienne Goffi, la tradition se poursuit pour une cinquième année au Village de Noël.

Joël Lemay / Agence QMI

«On ne veut pas manquer notre petite visite du Marché de Noël comme chaque année, parce qu’il ne faut pas que le COVID nous gâche encore la vie», s’est exclamé M. Goffi.

Les traditions changent

Tristan Lauzon, Marina Radojcic et Sladjan Smiljkovic se réunissaient pour une première fois depuis un bon moment, piqués de curiosité pour ce marché de Noël.

Ils recherchaient la perle rare qui ferait peut-être un bon cadeau de Noël à déballer ensuite devant un écran.

«On le laisse devant la porte et on sonne. Et on déballe sur Zoom, quelque chose comme ça. On va quand même être avec le monde, mais pas en personne», a dit M. Smiljkovic.

CAMILLE LALANCETTE/24 HEURES/AGENCE QMI

Rébecca Isbister et Simon Meunier sont ressortis avec une chaudrée de palourde et une bouteille de sauce piquante. «On se concentre sur les cadeaux importants pour les gens importants», a expliqué ce dernier.

Le marché de Noël du Marché Atwater est ouvert les fins de semaine jusqu’au 20 décembre.

Le marché de Noël du Marché Jean-Talon est ouvert les fins de semaine jusqu’au 23 décembre.

Retrouvez plus d’information sur les pages Facebook, Instagram et sur le site Web de Noël Montréal.