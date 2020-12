[EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN 5H35

PLANÉTAIRE

Cas: 66 608 379

Morts: 1 529 969

Rétablis: 42 841 043

ÉTATS-UNIS

Cas: 14 583 568

Morts: 281 199

Rétablis: 5 576 026

CANADA

Québec: 149 908 cas (7231 décès)

Ontario: 125 385 cas (3757 décès)

Alberta: 66 730 cas (596 décès)

Colombie-Britannique: 36 132 cas (492 décès)

Manitoba: 18 423 cas (381 décès)

Saskatchewan: 9730 cas (55 décès)

Nouvelle-Écosse: 1364 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 530 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 347 cas (4 décès)

Nunavut: 214 cas

Île-du-Prince-Édouard: 76 cas

Yukon: 54 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 408 921 cas (12 589 décès)

NOUVELLES

5h24 | Les restrictions antiCOVID assouplies dans plusieurs régions en Italie

Les restrictions antiCOVID ont été assouplies dimanche dans plusieurs régions d'Italie, grâce notamment à l'allègement de la pression sur les hôpitaux et à la stabilisation de la courbe des contagions.

5h21 | À Prague, Saint Nicolas respecte les mesures barrière antiCOVID

Un Saint Nicolas qui distribue ses cadeaux aux enfants en respectant les mesures barrière: cette tradition d'avant-Noël datant du Moyen Age s'est adaptée dans la nuit de samedi à dimanche aux mesures mises en place à Prague pour freiner la propagation de la COVID.

AFP

4h22 | Un ministre indonésien arrêté sur des soupçons de corruption

Le ministre indonésien des Affaires sociales a été arrêté dimanche par la police qui le soupçonne d'avoir accepté 1,2 million de dollars de pots-de-vin liés à l'aide alimentaire distribuée aux populations touchées par le coronavirus.

4h06 | Face à une nouvelle vague épidémique, Séoul durcit ses restrictions

La Corée du Sud a relevé dimanche son alerte sanitaire à Séoul et dans la région de la capitale au deuxième niveau le plus élevé, en raison d'une flambée du nombre de cas de coronavirus.

Les autorités sanitaires avaient initialement réussi à contenir l'épidémie, grâce à une stratégie aggressive de tests et de traçage des contaminations. Mais celles-ci sont récemment reparties à la hausse, pour dépasser désormais les 500 nouveaux cas par jour.

AFP

0h46 | Avec la pandémie, plus d'Américains souffrent de la faim, surtout des enfants

Avant que la pandémie ne ferme son école et que les agents d'immigration américains expulsent son père au Salvador, Kimberly Orellana, 14 ans, ne craignait pas la faim.

Mais le salaire de sa mère, maintenant seule à faire des ménages, ne suffit pas pour la nourrir elle et ses deux petites soeurs. Alors la jeune fille fait la queue devant une école pour une distribution de produits alimentaires organisée par une association à but non lucratif.

0h00 | La 2e vague plus meurtrière dans l’est du Québec

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et la Gaspésie trônent au sommet des régions où la COVID-19 a fauché le plus de vies cet automne et la situation pourrait empirer si des leçons ne sont pas tirées.