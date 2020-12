Le Parti vert réclame un aménagement du remboursement des prestations d’aide d’urgence

Le Parti vert du Canada a réclamé samedi l’adoption d’une approche plus compatissante pour les remboursements de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) dans une lettre adressée à la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier.

«Il est clair qu’il y a eu des messages contradictoires concernant l’admissibilité à la PCU», a déclaré dans un communiqué Paul Manly, député vert de Nanaimo-Ladysmith.

Plusieurs bénéficiaires de la PCU ont reçu des avis de remboursement de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au cours des deux dernières semaines, certains montants pouvant atteindre près de 14 000 $ selon le parti.

Le Parti vert a ainsi décidé de tirer la sonnette d’alarme concernant le temps accordé pour le retour des versements, fixé au 31 décembre.

«J’ai entendu des électeurs en détresse me dire qu’ils n’ont aucun espoir de pouvoir rembourser le montant que l’ARC leur demande. Ils ont cru qu’ils étaient admissibles à ce programme d’aide. Ils ont fait une demande de bonne foi et elle a été approuvée. L’avis exigeant un remboursement immédiat a suscité de l’angoisse et les a laissés désemparés», a notamment commenté M. Manly.

Le Parti vert du Canada avait soutenu les décisions prises par le gouvernement fédéral concernant les programmes d’aide d’urgence accordés pendant la pandémie.

«Il est important pour nous de continuer de le faire jusqu’à la toute fin de la pandémie. Nous demandons donc au gouvernement de bien considérer l’impact et le calendrier de ses efforts de collecte», a conclu dans le communiqué la cheffe du Parti vert du Canada, Annamie Paul.