Polytechnique: 31 ans plus tard

Bien qu'elles aient changé de visage et dû s'adapter, pandémie oblige, les commémorations de la tuerie de Polytechnique demeurent on ne peut plus nécessaires.

Afin de marquer le coup pour le 31e anniversaire du drame survenu le 6 décembre 1989, l'organisme PolySeSouvient a organisé une cérémonie de commémoration virtuelle en ligne, au cours de laquelle plusieurs intervenantes ont pris la parole pour honorer la mémoire des 14 femmes assassinées lors de l'attentat antiféministe, tout en réclamant un meilleur contrôle des armes à feu.

• À lire aussi: Non à toutes les violences vécues par les femmes

• À lire aussi: 180 millions $ pour lutter contre la violence conjugale

• À lire aussi: Pas de rassemblements pour honorer la mémoire des victimes de Polytechnique

Les 14 faisceaux lumineux installés sur le mont Royal en l'honneur des victimes s'illumineront aussi, comme les années passées, à 17 h 10 – heure à laquelle le tueur avait ouvert le feu – pour rendre hommage aux victimes.

«Je suis touchée de voir qu'il y a plusieurs événements qui ont lieu malgré tout, malgré le contexte. Qu'on garde le souvenir vivant me réconforte», a commenté une des survivantes de la tragédie, Nathalie Provost, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Cette année, Poly se souvient a profité des célébrations pour appeler le gouvernement libéral à concrétiser son engagement d'interdire les armes d'assaut en adoptant formellement une loi en ce sens.

Mme Provost a confié se sentir «fatiguée» de voir que le dossier continue à traîner. «J'aurais envie de paix. J'aurais envie de sentir que la société nous a écoutés et qu'on a vraiment un bon système de contrôle des armes à feu, mais non; on continue encore, au 31e anniversaire. On voit des gens qui se rappellent d'autres tueries qui continuent de se rassembler avec nous à Poly se souvient et je trouve ça triste.»

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué, dans un communiqué soulignant l'importance d'en faire plus pour lutter contre les violences faites aux femmes, que son gouvernement garde le cap. «Nous présenterons bientôt un projet de loi pour mettre en œuvre le reste de nos engagements visant à protéger les Canadiens de la violence armée», a-t-il promis.

La Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes se déroule, cette année, dans le contexte particulier de la pandémie, qui entraîne une hausse des risques pour les victimes de violence conjugale.

En ce sens, la Commission de la santé mentale du Canada a appelé à rendre hommage aux victimes de la violence fondée sur le genre en venant en aide à celles qui continuent à souffrir aujourd'hui.

«Pendant que nous commémorons les personnes qui ont perdu la vie en raison de la violence fondée sur le genre, nous pouvons tous agir pour aider les victimes actuelles à entreprendre le long chemin de la survivance», a plaidé la présidente et directrice générale de la commission, Louise Bradley.