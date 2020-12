Un coiffeur vient en aide aux travailleurs de la restauration pour Noël

Même s’il a lui aussi du mal à joindre les deux bouts à cause de la pandémie, un coiffeur de Montréal a quand même tenu à réaliser une bonne action pour Noël en offrant ses services gratuitement à des gens qui sont encore plus mal pris que lui: les employés de la restauration.

«Je veux que les gens soient bien dans leur peau. Si ça peut leur permettre de se sentir un peu mieux dans cette période difficile, tant mieux», a expliqué Daniel Castillo, copropriétaire du salon de coiffure Division Barber, dans le Mile-End.

Au départ, l’initiative ne devait durer que trois jours, mais M. Castillo a rapidement été inondé de courriels de réservation après son annonce sur les réseaux sociaux.

Finalement, ce sera tout au long du mois de décembre qu’il coupera gratuitement les cheveux des travailleurs du milieu la restauration, eux qui sont nombreux à ne pas pouvoir travailler depuis que Montréal est passée en zone rouge, en octobre dernier.

«Je travaille à deux pouces de la face des gens, mais eux ne peuvent pas travailler... je trouve qu’il y a un manque de cohérence», a dénoncé celui qui ne veut toutefois pas faire davantage de politique, estimant qu’il y a déjà suffisamment de divisions sur les réseaux sociaux à propos des mesures sanitaires.

Dominique Lelièvre

Empathie

Avec son geste, Daniel Castillo veut tout simplement donner un peu de bonheur à ses anciens comparses de travail en cette période maussade.

Propriétaire de bar dans une autre vie, il devine que beaucoup de ses anciens collègues éprouvent des difficultés financières, les empêchant d’aller aussi souvent chez le coiffeur qu’avant.

«Je sais ce que c'est un budget quand tu travailles dans la restauration. Tu fais beaucoup d’argent, mais tu dépenses beaucoup», s’est-il remémoré.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Temps durs pour les coiffeurs

Lui aussi ne roule pas sur l’or en ce moment. Coiffeur depuis trois ans, M. Castillo a ouvert son propre salon avec ses associés cette année, en pleine pandémie.

«Je ne veux pas me plaindre comme j’ai la chance de travailler encore, mais c’est sûr que ce n’est pas le même salaire qu’avant, a-t-il souligné. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas et qui ne sortent plus de la maison, alors ils n’ont plus besoin d’aller chez le coiffeur.»

En plus, l’annulation des rassemblements pour le temps des Fêtes fait mal aux salons de coiffure, alors qu’en temps normal, décembre est la période la plus achalandée.

Daniel Castillo, lui, a trouvé le moyen d’être occupé pour le prochain mois. Déjà, une trentaine d’employés du secteur de la restauration ont pris rendez-vous. Ceux qui désirent profiter de ce rabais doivent faire vite: il ne lui reste qu’une dizaine de places.