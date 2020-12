Dépenses de la Ville : L’opposition et les villes liées veulent couper les effectifs

Le parti d’opposition Ensemble Montréal et l’Association des municipalités de banlieue suggèrent à la Ville de Montréal de couper dans ses effectifs pour réduire ses dépenses.

«Ils ont ajouté 1344 postes en quatre ans. Pas une seule réduction d’effectif, même en année de pandémie», a signalé lundi Lionel Perez, chef d’Ensemble Montréal.

«Et ce, alors que près de 41 % des dépenses de fonctionnement est consacrée à la rémunération des employés municipaux (2,5 milliards $ en 2021).

En octobre dernier, l’administration Plante a annoncé le report d’une vingtaine de chantiers qui étaient prévus en 2021, a mentionné Alan DeSousa, porte-parole d’Ensemble Montréal en matière de finances. «Mais tout le personnel qui est là reste sur le "payroll" de la Ville. Qu’est-ce qu’ils vont faire? Est-ce qu’ils vont se tourner les pouces», a-t-il interrogé.

«Le contexte de la pandémie était une occasion en or pour procéder à un coup de barre dans le fonctionnement de la Ville et de l’agglomération, notamment afin de réduire les dépenses en ressources humaines, en autres sur le nombre de postes», estime également l’Association des municipalités de banlieue (AMB).

«Or, nous constatons plutôt une hausse systématique et soutenue du nombre de postes au sein de la Ville de Montréal par rapport à la situation de 2020», indiquent les représentants des villes liées siégeant à la Commission sur les finances. Avec 23 697 postes prévus en 2021, c’est «le nombre le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire récente de la Ville».

Par ailleurs, Ensemble Montréal suggère d’utiliser de l’argent prévu pour les pistes cyclables, incluant le Réseau Express Vélo, pour acheter des caméras portatives pour les policiers (17 millions $ en 2 ans), ainsi que des terrains pour le logement social (20 millions $ en 2 ans).

«Comptablité créative»

L’administration Plante donne «l’apparence d’un budget équilibré» grâce à «de la comptabilité créative», a soutenu Lionel Perez. «Ils sous-estiment de façon outrageuse les dépenses et surestiment les revenus pour boucler leur budget qui est en réalité un budget déficitaire», selon lui.

«Comment peut-on prévoir qu’en 2021, les contraventions vont rapporter 195,6 millions $, alors qu’elles n’ont rapporté que 120,7 millions $ en 2020, un écart de 75 millions $?», a interrogé Alan DeSousa.

La Commission sur les finances se questionne aussi sur certains chiffres, vu l’«écart significatif entre les résultats réels prévus pour 2020 et les prévisions pour 2021». Par exemple, en 2021, la Ville prévoit augmenter de 86 millions $ le montant d’amendes et pénalités récoltées et réduire de 87 millions $ les dépenses en sécurité incendie, par rapport à 2020.

L’AMB a aussi relevé des disparités entre les dépenses passées et les projections, incluant pour le service incendie.

«La réalité est que les dépenses en lien avec le COVID-19 ne cesseront pas par magie dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021.

«Nous soumettons humblement aux autorités montréalaises de refaire des calculs en tenant que les dépenses liées à la COVID-19 se poursuivront minimalement pour un autre six mois.»

Amendes et pénalités

Montréal prévoit récolter 219 millions $ en amendes et pénalités en 2021, alors qu’elle s’attend à recevoir 132 millions $ en 2020. Depuis 2016, cette somme n’a jamais dépassé 189 millions $ (2018).

Les modalités n’ont pas été précisées par la Ville de Montréal, laquelle a mentionné qu’il s’agit de projections et non pas d'un engagement ferme à délivrer des constats.

«Il n’est donc pas prévu que de nouvelles amendes ou des hausses soient mises en application, ou encore que des patrouilles supplémentaires soient mobilisées pour tenter de rattraper un manque quelconque en cours d’année 2021», a indiqué la Ville, soulignant par ailleurs que 2021 sera la première année d'opération complète de l'Agence de mobilité durable.