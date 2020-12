Des médecins spécialistes à 2 M$

Des médecins spécialistes se sont enrichis comme jamais en 2019, alors que dix d’entre eux ont gagné plus de 2 millions de dollars. Un ophtalmologiste a même facturé à la Régie de l’assurance maladie la rondelette somme de 2,5 millions.

Les dix spécialités les mieux payées ont toutes empoché au-dessus de 2 millions, tout juste avant la pandémie.

On ne sait toutefois pas l’impact exact que la crise du coronavirus aura sur la paie des médecins. Cela dit, la progression observée depuis plusieurs années se poursuit.

Les spécialistes en radio-oncologie ont même reçu 22,5 % de hausse de salaire en trois ans. Tout un contraste avec les infirmières, qui n’ont toujours pas réussi à s’entendre avec le gouvernement Legault.

« Une fois que l’argent est investi là, le gouvernement ne l’a plus pour investir ailleurs », indique le chercheur en sciences infirmières à l’Université de Victoria, Damien Contandriopoulos.

Parmi les médecins champions de la rémunération, un chirurgien généraliste a fait sauter la banque. Il a touché la rondelette somme de 2,3 millions, soit cinq fois la moyenne de sa spécialité qui est de 492 600 $ (voir autre texte plus bas).

Riches ophtalmologistes

Ce ne sont d’ailleurs plus les radiologistes qui remportent la palme des salaires les plus élevés au Québec. Ils ont été déclassés d’un rang par les ophtalmologistes.

Pas moins de quinze d’entre eux ont gagné plus de 1,7 million l’an dernier, selon les plus récentes données de la RAMQ.

« Les médecins millionnaires représentent une très faible part de nos effectifs », nuance Clémentine Maes, agente de communication à la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

« Certaines des spécialités qui ont des rémunérations excédant le million, notamment en ophtalmologie et en radiologie, ont des frais de fonctionnement élevés en raison des coûts de leurs équipements. »

Damien Contandriopoulos plaide de son côté que certains spécialistes ont des augmentations de salaire radicales en raison des changements technologiques.

« Ce qui prenait une demi-heure à un médecin il y a 10 ans lui prend maintenant 5 minutes », dit-il.

Bond de 600 M$

En 2016, les spécialistes avaient empoché 4,2 milliards. Leur rémunération a fait un bond de 600 millions en trois ans, pour atteindre 4,8 milliards de dollars. Des 37 spécialités, 31 ont vu leur moyenne de salaire littéralement exploser.

En fait, l’ensemble des spécialités ont eu une augmentation salariale d’environ 7 %. Un médecin spécialiste gagne maintenant 428 750 $ annuellement.

À noter que près de la moitié des 10 892 spécialistes ont gagné plus de 500 000 $ l’an dernier et qu’ils sont 261 à avoir facturé 1 M$ et plus à la RAMQ.

Ce que gagnent les spécialistes

OPHTALMOLOGISTES

Photo Adobe Stock

Nombre : 383

Moyenne : 652 333 $

Masse salariale : 250 M$

Le mieux payé : 2,5 M$

RADIOLOGISTES DIAGNOSTIQUES

Nombre : 672

Moyenne : 636 549 $

Masse salariale : 427,7 M$

Le mieux payé : 2 M$

CHIRURGIENS CARDIAQUES, THORACIQUES ET CARDIO-VASCULAIRES

Nombre : 69

Moyenne : 606 167 $

Masse salariale : 41,8 M$

Le mieux payé : 1,25 M$

CARDIOLOGUES

Nombre : 487

Moyenne : 560 760 $

Masse salariale : 273 M$

Le mieux payé : 1,65 M$

RADIO-ONCOLOGUES

Nombre : 139

Moyenne : 508 800 $

Masse salariale : 70,7 M$

Le mieux payé : 1,1 M$

NEUROCHIRURGIENS

Nombre : 82

Moyenne : 502 385 $

Masse salariale : 41 M$

Le mieux payé : 1,1 M$

CHIRURGIENS GÉNÉRALISTES

Photo Adobe Stock

Nombre : 584

Moyenne : 492 637 $

Masse salariale : 288 M$

Le mieux payé : 2,4 M$

GASTRO-ENTÉROLOGISTES

Nombre : 276

Moyenne : 485 526 $

Masse salariale : 134 M$

Le mieux payé : 1,26 M$

ANESTHÉSIOLOGISTES

Nombre : 809

Moyenne : 479 510 $

Masse salariale : 388 M$

Le mieux payé : 1,2 M$

CHIRURGIENS ORTHOPÉDIQUES

Nombre : 399

Moyenne : 467 121 $

Masse salariale : 186,3 M$

Le mieux payé : 1,2 M$

ANATOMOPATHOLOGISTE ET PATHOLOGISTES CLINIQUES

Nombre : 265

Moyenne : 452 292 $

Masse salariale : 120 M$

Le mieux payé : 1 M$

UROLOGUES

Nombre : 182

Moyenne : 450 638 $

Masse salariale : 82 M$

Le mieux payé : 983 332 $

MÉDECINS NUCLÉAIRES

Nombre : 112

Moyenne : 445 934 $

Masse salariale : 50 M$

Le mieux payé : 815 795 $

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE ET CHIRURGIENS CERVICO-FACIAUX

Nombre : 252

Moyenne : 442 612 $

Masse salariale : 111,5 M$

Le mieux payé : 955 085 $

HÉMATOLOGUES

Photo Adobe Stock

Nombre : 152

Moyenne : 430 316 $

Masse salariale : 65,4 M$

Le mieux payé : 842 205 $

CHIRURGIENS VASCULAIRES

Nombre : 47

Moyenne : 428 541 $

Masse salariale : 20 M$

Le mieux payé : 819 819 $

ONCOLOGUES MÉDICALES

Nombre : 171

Moyenne : 425 674 $

Masse salariale : 72,8 M$

Le mieux payé : 1,1 M$

NÉPHROLOGUES

Nombre : 212

Moyenne : 405 954 $

Masse salariale : 86 M$

Le mieux payé : 1,1 M$

MÉDECINS PHYSIQUES ET RÉADAPTATIONS

Nombre : 89

Moyenne : 404 054 $

Masse salariale : 36 M$

Le mieux payé : 1 M$

MICROBIOLOGISTES MÉDICALES ET INFECTIOLOGUES

Nombre : 226

Moyenne : 401 314 $

Masse salariale : 90,6 M$

Le mieux payé : 885 518 $

GYNÉCOLOGUES, OBSTÉTRICIENS-GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRICIEN

Nombre : 573

Moyenne : 394 444 $

Masse salariale : 226 M$

Le mieux payé : 1,1 M$

GÉRIATRES

Photo Adobe Stock

Nombre : 96

Moyenne : 393 813 $

Masse salariale : 37,8 M$

Le mieux payé : 746 606 $

MÉDECINS INTERNISTES

Nombre : 750

Moyenne : 391 773 $

Masse salariale : 293,8 M$

Le mieux payé : 1,4 M$

CHIRURGIENS PLASTIQUES

Nombre : 121

Moyenne : 391 552 $

Masse salariale : 47,3 M$

Le mieux payé : 1,1 M$

PNEUMOLOGUES

Nombre : 288

Moyenne : 391 424 $

Masse salariale : 112,7 M$

Le mieux payé : 935 066 $

GÉNÉTICIENS MÉDICAUX

Nombre : 36

Moyenne : 388 591 $

Masse salariale : 14 M$

Le mieux payé : 733 369 $

ALLERGOLOGUES ET IMMUNOLOGUES CLINIQUES

Nombre : 78

Moyenne : 382 123 $

Masse salariale : 29,8 M$

Le mieux payé : 727 642 $

PSYCHIATRES

Nombre : 1248

Moyenne : 380 078 $

Masse salariale : 474,3 M$

Le mieux payé : 725 903 $

DERMATOLOGUES

Nombre : 201

Moyenne : 369 608 $

Masse salariale : 74 M$

Le mieux payé : 715 659 $

NEUROLOGUES, ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHES ET NEUROPSYCHIATRES

Nombre : 317

Moyenne : 352 426 $

Masse salariale : 111,7 M$

Le mieux payé : 715 358 $

PÉDIATRES

Photo Adobe Stock

Nombre : 761

Moyenne : 350 620 $

Masse salariale : 266,8 M$

Le mieux payé : 694 437 $

BIOCHIMISTES MÉDICALES

Nombre : 61

Moyenne : 341 695 $

Masse salariale : 20,8 M$

Le mieux payé : 517 534 $

MÉDECINS D'URGENCE

Photo Adobe Stock

Nombre : 237

Moyenne : 336 668 $

Masse salariale : 80 M$

Le mieux payé : 515 410 $

RHUMATOLOGUES

Nombre : 134

Moyenne : 327 388 $

Masse salariale : 43,8 M$

Le mieux payé : 514 479 $

ENDOCRINOLOGUES ET MÉTABOLISMES

Nombre : 180

Moyenne : 312 043 $

Masse salariale : 56 M$

Le mieux payé : 499 878 $

SANTÉ PUBLIQUE ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Nombre : 203

Moyenne : 251 653 $

Masse salariale : 51 M$

Le mieux payé : 705 083 $

Top 10 des plus payés

Ophtalmologiste : 2,5 M$ Ophtalmologiste : 2,4 M$ Chirurgien généraliste : 2,3 M$ Ophtalmologiste : 2,1 M $ Ophtalmologiste : 2,07 M$ Ophtalmologiste : 2,01 M$ Radiologiste : 2,06 M$ Ophtalmologiste : 2,5 M$ Ophtalmologiste : 2,02 M$ Anesthésiologiste : 2 M$

Le mystère du chirurgien à 2,3 M$

Un chirurgien généraliste a empoché 2,3 millions en 2019. Il s’agit du troisième spécialiste le mieux payé au Québec. Pourtant, les autres chirurgiens ont gagné en moyenne un salaire de 492 600 $. La Régie de l’assurance maladie refuse d’expliquer comment un chirurgien généraliste a pu toucher un aussi gros salaire.

« Nous ne pouvons pas donner les détails de la rémunération d’un professionnel de la santé », plaide Caroline Dupont, la porte-parole de la RAMQ.

Elle mentionne toutefois que certains facteurs comme travailler en territoire éloigné ou à des heures défavorables peuvent faire varier la rémunération. « Il faut savoir que la RAMQ rémunère les médecins selon les ententes intervenues entre le ministère de la Santé et leurs fédérations médicales », dit-elle.

Dans un courriel, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) défend ses membres et soutient que les chiffres représentent des revenus bruts incluant toutes les compensations pour les frais de fonctionnement.

La moitié des spécialistes visés ont remboursé

Plus de la moitié des médecins spécialistes qui ont été visés par des inspections l’an dernier ont dû rembourser des sommes à la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Au total, 631 spécialistes ont été visés, et de ce nombre 340 ont permis à la Régie de récupérer un montant de 1,6 million de dollars.

La Fédération des médecins spécialistes assure qu’elle ne peut pas « défendre l’indéfendable ».

« Si un médecin présente un profil anormal, on veut que les enquêtes aient lieu », affirme la porte-parole Clémentine Maes.

Les données publiées par la RAMQ démontrent qu’il y a eu trois fois plus d’inspections réalisées en 2019-2020. Un record. En 2017, la RAMQ a initié une unité responsable pour effectuer des contrôles afin de s’assurer que la rémunération versée est conforme aux modalités prévues aux ententes signées par les fédérations avec Québec.

« En 2019-2020, cela a permis de faire davantage d’inspections auprès de ces catégories de professionnels », précise le rapport annuel de la Régie.

Plusieurs médecins ont d’ailleurs encore refilé la facture de certains frais accessoires aux patients, malgré une interdiction. « Il y eut 296 sanctions administratives et pécuniaires qui ont été données à des médecins et à des cliniques en lien avec des frais illégaux facturés », précise la RAMQ.

Éliminer 70 M$ en primes

Jean-François Foisy, le directeur général du nouvel Institut de la pertinence des actes médicaux, affirme que d’ici un mois des primes et des actes médicaux non pertinents seront abolis. « On estime qu’au 31 mars 2021, on va avoir atteint l’objectif de l’année et être allé chercher 70 M$ », fait-il part..

L’objectif est d’aider à couper aux bons endroits le 1,6 milliard retiré de l’enveloppe pour la rémunération des spécialistes d’ici quatre ans, selon l’entente négociée entre la FMSQ et Québec. « On doit trouver des mesures pour atteindre l’objectif. Puis on va réinvestir cet argent-là dans la modernisation de la pratique de la médecine spécialisée et pour avoir un meilleur accès à la médecine spécialisée », indique le DG de l’Institut.