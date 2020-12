Embauches, relance économique et gel de taxes à Laval

Embauches, gel de taxes, relance économique et déficit épongé: c’est ce qui ressort du budget de la Ville de Laval, qui a été présenté lundi matin.

C'est 127 employés que la VIlle prévoit embaucher, dont trois directeurs, 38 cadres et 56 personnes dans des fonctions professionnelles et administratives.

Cette création de postes est notamment nécessaire en raison de la bonification du service aux citoyens et la mise en place du Bureau de la résilience municipal.

Ce dernier aura pour mandat «d’élaborer une vision globale afin que l’organisation et les parties prenantes parviennent à mieux gérer les risques liés aux aléas, par exemple les phénomènes climatiques extrêmes ou les pandémies.»

Ces ajouts se feront sans augmentation de taxes comme l’avait annoncé la Ville en novembre dernier. Même si la valeur des résidences a augmenté, le taux de taxation a été revu à la baisse.

Déficit épongé

Même si un déficit de 60 M$ était anticipé en août dernier, Laval a su adapter son budget afin d’éviter ce manque à gagner. Selon le maire Marc Demers, le tout a été possible grâce à l’excellente santé financière de sa ville et du travail des hauts fonctionnaires .On note aussi une augmentation de 26 % du budget pour le service du développement économique de Laval.

En tout, le budget de Laval se chiffre 932 M$, soit une augmentation de 54,4 M$. 30 M$ sont consacrés uniquement à l’ajout de services.