La famille du prince héritier du Danemark en quarantaine

La famille du prince héritier du Danemark Frederik s'est placée en quarantaine après le diagnostic positif à la COVID-19 de son fils aîné le prince Christian, a annoncé lundi la maison royale.

«Le prince Christian a été déclaré positif à la COVID-19», à la suite de la découverte d'un foyer dans son école secondaire, a indiqué la cour dans un communiqué.

Le prince, âgé de 15 ans, n'a pas été en contact avec d'autres membres de la famille royale, dont sa grand-mère la reine Margrethe, à l'exception de ses parents et ses trois frère et soeurs.

La famille va s'isoler dans le Palais dit de Frederik VIII où elle réside, jusqu'à ce qu'il soit sûr de rompre l'isolement.

Fils aîné du prince héritier Frederik, 51 ans, et de sa femme Mary, Christian est deuxième dans l'ordre de succession.

Sa grand-mère, la très populaire Margrethe II, a fêté au printemps ses 80 ans. Elle est sur le trône depuis janvier 1972 et a prévenu qu'elle y «resterait (...) jusqu'à ce qu'(elle) en tombe».

Depuis le début de la pandémie, le Danemark a enregistré plus de 92 000 contaminations et 894 morts pour 5,8 millions d'habitants, se classant parmi les bons élèves de l'Europe.

Mais la hausse des cas est exponentielle depuis plusieurs semaines et le gouvernement a annoncé lundi introduire de nouvelles restrictions avec la fermeture des collèges, lycées, universités ainsi que des bars, cafés et restaurants et lieux culturels et sportifs.